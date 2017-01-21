Гостиницы Казахстана смогут регистрировать иностранцев онлайн за пять минут

Регистрация иностранных граждан в нашей стране является бесплатной.

В Казахстане запустили онлайн-сервис для регистрации иностранных граждан, останавливающихся в гостиницах. Новый формат позволит зарегистрировать прибывшего гостя за пять минут без участия представителей миграционной службы, передает Tengrinews.kz. Регистрация иностранцев является обязательной для всех гостиниц страны.

«Регистрация есть во всех странах, возможно, она менее заметна, чем у нас, поэтому мы в настоящее время совместно с нашими коллегами и других госорганов, заинтересованных в этом, ввели регистрацию через портал электронного правительства в режиме онлайн, которая практически исключит контакты иностранцев с сотрудниками органов внутренних дел. В этом мы сами заинтересованы, чем меньше контактов, тем меньше коррупционной составляющей. Она еще требует доработки, давала технические сбои, но благодаря нашим техническим работникам, мы в январе все неполадки устранили. Теперь эта система даст возможность регистрировать ваших гостей уже в гостиницах», — рассказал в ходе брифинга заместитель начальника Департамента миграционной полиции МВД РК Еркин Байбатчин.

По его словам, регистрация иностранных граждан в нашей стране является бесплатной. После прохождения регистрации портал выдает индивидуальный электронный вкладыш, который нужно распечатать и приложить к паспорту иностранца. Он является подтверждением того, что прибывший гость прошел регистрацию.

В ходе брифинга представители МВД на примере условно зарегистрированной гостиницы показали пример онлайн-регистрации, однако с первого и второго раза это сделать не удалось. У представителей казахстанских гостиниц возникли вопросы, что делать, если с сайтом возникнут неполадки, однако, как оказалось, в МВД нет call-центра для решения возникающих при регистрации проблем.

«Неправильно введенные данные с паспорта, даже одна неправильная буква, визово-миграционный портал откажет в регистрации. Также, если на границе паспорт неправильно считала техника, может быть паспорт грязный, соринка какая-нибудь попала, и неправильно считала его фамилию, тоже портал не будет считывать введенные вами, пусть даже правильные данные. В данном случае могу предложить только направлять в подразделения миграционной полиции», — ответил один из разработчиков портала Талгат Сарсембаев, отметив, что телефона и ответственного дежурного по этому виду регистрации пока не предусмотрено, но регистрировать иностранцев гостиницы обязаны вне зависимости от сбоев в системе.

По словам начальника Управления внешней миграции МВД РК Нургали Ристанова, все гостиницы Казахстана должны регистрировать иностранных граждан через электронный портал, если же юридическое лицо не имеет электронно-цифровой подписи для регистрации, делать это придется вручную в отделении миграционной полиции.

«Ответственность за неисполнение сейчас еще не предусмотрена, но мы разрабатываем и скоро сообщим, какая будет ответственность за отказ от регистрации иностранцев», — добавил Ристанов.

К слову, не все иностранцы должны проходить обязательную регистрацию. Так, представители других стран с дипломатическим паспортом не обязаны регистрироваться в миграционной службе. То же самое касается лиц с инвесторскими визами. Помимо этого, есть перечень 48 стран, гражданам которых необязательно проходить регистрацию паспортов. Список стран опубликован на сайте Казахстанской ассоциации гостиниц и ресторанов (КАГИР).