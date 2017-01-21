В 2016 году в вузах страны занималось 366,8 тысячи платников, что на 6,5% больше, чем годом ранее, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Finprom.kz.
В 2016 году в университетах, институтах и академиях страны учились 477,1 тысячи студентов, из которых 336,8 тысячи платили за образовательные услуги (70,6%). Число платников увеличилось за год на 6,5%.
В предыдущие годы количество студентов на платных отделениях снижалось, соразмерно с общим числом учащихся вузов. Отрицательная динамика была обусловлена демографическими показателями. Так, количество молодых людей типичного возраста (19-24 года) также уменьшалось все предыдущие годы.
Среди студентов, обучающихся за счет покупки образовательных услуг, лишь 1% обучался за счет предприятий — прочие оплачивали высшее образование самостоятельно.
Наиболее популярная у студентов-платников сфера — образование (29%). Еще 19,8% предпочли социальные науки, экономику и бизнес, 16,7% — выбрали технические специальности, и 14,1% — юридические.
Для сравнения, среди студентов, получивших образовательные гранты, большинство пополнит кадровый резерв техотрастей: 37,7% получают знания в области технических наук и технологий. Еще 20,5% обучаются в сфере здравоохранения и социального обеспечения. Образовательные специальности изучает лишь 17,5% грантников.
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ALOKA
21 января, 2017 в 12:18
Бизнес на образовании=
тупик.
Бизнес на образовании= тупик.
21 января, 2017 в 12:22
А вас не смущает, что при Сталине школьное образование было платным?
А что в Северной Корее за школьное образование нужно платить — ЗА ВСЁ. Вплоть до платы за стул, за парту и так далее.
КО
21 января, 2017 в 16:45
Смущает.
Санёк
21 января, 2017 в 17:15
Плата за образование при Сталине была чисто символичной. А ещё при этом изверге на большой перемене учеников бесплатно подкармливали.
один из массы
21 января, 2017 в 17:48
Специально просмотрел воспоминания своего отца (он учился в школе №13, на месте нынешнего кафе «Шах» в Майкудуке, после в этой саманной постройке долгое время было отделение связи, потом пустырь) Так вот, за год обучения брали 150 рублей (это меньше з\п уборщицы в месяц) и то не со всех. С моего отца и его брата не брали, так как их отец, раненый на войне имел инвалидность. Так же не брали деньги с сирот, с детей погибших на войне или находящихся на фронте. Не брали плату с детей коренной национальности, была такая льгота. Так что мало кто и платил эти не такие уж и большие деньги.
один из массы
21 января, 2017 в 18:52
Образование с 1948 БЫЛО ПЛАТНЫМ. Это факт — против которого не попрёшь.
Я не собираюсь с вами спорить про «символичность».
Вполне возможно, что у вас был богатый прадед — для которого 150 руб в год было ничтожной суммой. Для большинства населения это были заметные расходы.
КО
21 января, 2017 в 20:24
В 1948 г. один кг картофеля стоил — 1р. говядина — 30 р., мука — 5р. масло — 60 р. http://nilsky-nikolay.livejournal.com/584532.html
Годовое обучение равнялось пяти кг мяса? Трём мешкам картошки? Ужасно дорого? Ещё раз повторюсь, что при многочисленных льготах плата за обучение затрагивала немногих, никто неграмотным не остался по причине отсутствия средств.
один из массы
22 января, 2017 в 12:04
КО, вы ли это?! Впервые вижу от вас бред и попытку навести контраст там, где социализм и коммунизм работал на благо народа, а не партии.
Дмитрий
22 января, 2017 в 13:30
Не образование, а диплом за плату.
Alex
21 января, 2017 в 12:46
еще хлеб платный. казалось бы…естественная для человека пища) а вот образование для желающих узнавать и познавать..и оплачивать за предоставление знаний это нормальное явление…как оплатить за услуги парикмахера к примеру) в школе бесплатно…там 5 человек учатся..20 вообще не понимают..зачем им школа)
dasistja
21 января, 2017 в 15:04
Зато малообеспеченные болашаковцы,за счёт налогоплательщиков учаться.Спасибо нашим элитам,позаботились об обездоленных детишках.
Дмитрий
21 января, 2017 в 17:00
Ну если государству не нужны грамотные специалисты то ничего страшного в этом нет. Хотя если бы в царской России образование было бы платным то Ломоносов бы образования не получил.
Санёк
21 января, 2017 в 17:18
Сейчас все хотят получить высшее образование, многие семьи живут с кучей кредитов, впроголодь, но оплачивают образование свои чад. Только вопрос, зачем? 80% выпускников ни когда не будут работать по специальности и даже не потому что нет работы, а из-за того, что у них нет знаний. Так как родители не только оплачивают учебу, но и дают деньги на «развод» сессий, на покупку дипломных работ и т.д.. И потом такие выпускники приходят устраивается на работу и у них спрашиваешь элементарный вопрос: Можете ли вы работать с пакетом приложений Майкрософ Офис, так они смотрят на тебя с пустыми глазами и не знают что ответить. И это в век информационных технологий! Зато в первый же день на рабочем месте бегут жаловаться, почему у них нет интернета или выхода в социальные сети. По этому считаю, что нужно повышать проходной балл, для поступления на обучение в высшие учебные заведения, что бы родители знали на что способны их чада и зря не платили бешеные деньги на их обучения. А то выходить у нас сейчас в стране все консультанты, продавцы, охранники, разнорабочие с высшим образованием, это абсурд!
Игорь
21 января, 2017 в 22:23
Ну да. Не зря при приёме на работу требуют опыт этой самой работы. Потому что знают, что выпускник никакашка даже в самых простейших вопросах. Женская обучение, это не в обиду будь сказано, тусовка после школы перед будущим деторождением. Диплом просто стал вожделённым идолом, градацией успешности — я мол детям высшее образование дал! А вот какое и зачем? Власть имущие, те конечно знают зачем, они своих деток-племянничков куда надо пристоят и карьерный рост обеспечат, а вот простым крестьянам куда ломиться? Особенно если отпрыск отнюдь не Ломоносов и к знаниям тяга более чем посредственная. Такой потом на простую работу идти не хочет, видите ли дипломные амбиции, а по знаниям и трудолюбию он нафик никому не сдался. Вот и мыкается он пару лет вообще без дела, а потом оседает в каком нибудь офисе или отделе мелким клерком. Зато вышка!
один из массы
22 января, 2017 в 11:25
Как Кыргызстан теряет молодых специалистов: нехватка мест и низкая зарплата.От Айдана Канатбек — Апр 30, 2016 .http://kloop.kg/blog/2016/04/30/kak-kyrgyzstan-teryaet-molodyh-spetsialistov-nehvatka-mest-i-nizkaya-zarplata/(фр-т)
По мнению эксперта Бюро трудоустройства молодежи Мураталы Учкемпирова, имеющего десятилетний работы с молодежью у молодежи Киргизии основные проблемы при трудоустройстве следующие:
«1-ая причина безработицы
— нежелание работать из-за маленькой зарплаты.
«Молодежь сразу приходит [на рабочее место] и спрашивает, какая зарплата, но сперва же надо поработать и показать результаты. Работа, вакансии есть, но молодежь сама не хочет трудоустраиваться из-за маленькой зарплаты, они хотят что-то большее».
2-ая причина — неспособность выдержать неудачи и провалы.
«Молодежь хочет всё и сразу, быстро хочет добиться результатов. Если что-то у них не получается, они сразу забрасывают [это] на полпути и берутся за другое — и так до бесконечности».
3-ья причина проблемы —
отсутствие у молодежи тщательности при поиске работы.
«Молодежь не способна искать и найти работу. Плохо ищут. Если хорошо искать, то всегда найдешь. В большинстве случаев они ожидают, что после завершения учебы работа сама придет к ним, но сейчас существует большая конкуренция».
4-ая причина—
надежда молодых людей
на связи и
деньги при
трудоустройстве.
«Большинство молодежи думает о том, что с деньгами можно трудоустроиться, то есть они во время учебы прогуливают уроки и не учатся.
Не будем ссылаться на качество образования в этом случае,
это зависит все от самих людей.
Нужно конкретно раскрыть глаза ребятам и сказать,
чтобы они не надеялись на кого-то».
//с деньгами можно трудоустроиться///
22 января, 2017 в 13:16
Кстати на нищей КУБЕ-
однако высшее образование
и МЕДИЦИНА=
бесплатные???
ОТкуда это или для кого???
на КУБЕ- однако высшее образование и МЕДИЦИНА= бесплатные???
22 января, 2017 в 12:39
Журналисты НВ когда Вы научитесь писать статьи так чтоб они раскрывали людям глаза на суть проблем не в духе кретизма а вариациями решения этих проблем
70% молодежи получающей оброзование ВУЗОв это не показатель чего то хорошего
Это показатель того что Казахстан на гране краха
Я работал в разных местах на разных должностях
И вовсех местах было видно что КПД от работы грузчика с дипломам ВУЗУ не чуть не выше КПД работы грузчика без диплома ВУЗА
Сейчас Казахстан на первом месте по обсурдности ВУЗОВской системы оброзования
Так как 95% облодателей дипломов даже практику не проходят по специальности
95% облодателей дипломов ВУЗОВ работаю на должностях не требующих этого оброзования
vas
22 января, 2017 в 14:15
Лента новостей Рособрнадзор: за последний год были закрыты более 600 вузов Общество 9 марта 2016, 17:51 UTC+3
По состоянию на 4 марта в России работает 499 государственных и 225 частных вузов
© ТАСС/Сергей Карпов
МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. С образовательного рынка ушло более 600 вузов и филиалов в 2015 году, сообщил журналистам глава Рособрнадзора Сергей Кравцов.
«За год порядка 600 вузов было закрыто», — сказал Кравцов.
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«По состоянию на 4 марта в России работает 499 государственных вузов и 533 их филиала, а также 225 частных вузов и 142 их филиала», — добавил глава ведомства.
В 2013 году в России существовало 2500 вузов и филиалов.
Ранее Кравцов сообщал, что оборот вузов, закрытых за последние 2,5 года как неспособных обеспечить качественное образование, оценивается в 50 млрд рублей. «Когда мы подсчитали эту цифру, мы ужаснулись. Оборот средств за два с половиной года закрытых нами вузов эксперты оценивают в 50 млрд рублей», — сказал Кравцов.
По его словам, это средства, которые были потрачены на покупку дипломов.
Рособрнадзор намерен участвовать в аккредитации вузов
Осенью прошлого года стало известно о том, что Рособрнадзор намерен участвовать в аккредитационных процедурах вузов. «Несмотря на то, что контроль за ходом проведения проверок вузов ведется непрерывно, зачастую эксперты фактически остаются один на один с проверяемыми. Для повышения прозрачности, объективности процедуры для всех сторон, а также пресечения давления на экспертов, разработан соответствующий регламент. Он предусматривает участие представителей Рособрнадзора в аккредитационных процедурах», — заявил Кравцов.
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В настоящий момент инспекцию документов, предоставленных вузами для аккредитации, проводят эксперты, отбираемые Рособрнадзором с помощью квалификационного экзамена, в ходе которого претендующий на позицию эксперта должен продемонстрировать знание федеральных государственных образовательных стандартов и специфики законодательства в сфере образования.
Кравцов отметил, что приоритетной задачей для его ведомства является
обеспечение высокого уровня качества преподавания в вузах.
«Проверки должны вестись максимально объективно, честно и по единым стандартам, независимо от того, частный вуз или государственный. От того, как работают учебные заведения, каких они готовят специалистов, зависит экономика страны».
Подробнее на ТАСС:
http://tass.ru/obschestvo/2725733
//за последний год были закрыты более 600 вузов -RU
22 января, 2017 в 16:10