В 2016 году в вузах страны занималось 366,8 тысячи платников, что на 6,5% больше, чем годом ранее, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Finprom.kz.
В 2016 году в университетах, институтах и академиях страны учились 477,1 тысячи студентов, из которых 336,8 тысячи платили за образовательные услуги (70,6%). Число платников увеличилось за год на 6,5%.
В предыдущие годы количество студентов на платных отделениях снижалось, соразмерно с общим числом учащихся вузов. Отрицательная динамика была обусловлена демографическими показателями. Так, количество молодых людей типичного возраста (19-24 года) также уменьшалось все предыдущие годы.
Среди студентов, обучающихся за счет покупки образовательных услуг, лишь 1% обучался за счет предприятий — прочие оплачивали высшее образование самостоятельно.
Наиболее популярная у студентов-платников сфера — образование (29%). Еще 19,8% предпочли социальные науки, экономику и бизнес, 16,7% — выбрали технические специальности, и 14,1% — юридические.
Для сравнения, среди студентов, получивших образовательные гранты, большинство пополнит кадровый резерв техотрастей: 37,7% получают знания в области технических наук и технологий. Еще 20,5% обучаются в сфере здравоохранения и социального обеспечения. Образовательные специальности изучает лишь 17,5% грантников.
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ALOKA
21 января, 2017 в 12:18
Бизнес на образовании=
тупик.
Бизнес на образовании= тупик.
21 января, 2017 в 12:22
А вас не смущает, что при Сталине школьное образование было платным?
А что в Северной Корее за школьное образование нужно платить — ЗА ВСЁ. Вплоть до платы за стул, за парту и так далее.
КО
21 января, 2017 в 16:45
Смущает.
Санёк
21 января, 2017 в 17:15
Плата за образование при Сталине была чисто символичной. А ещё при этом изверге на большой перемене учеников бесплатно подкармливали.
один из массы
21 января, 2017 в 17:48
Специально просмотрел воспоминания своего отца (он учился в школе №13, на месте нынешнего кафе «Шах» в Майкудуке, после в этой саманной постройке долгое время было отделение связи, потом пустырь) Так вот, за год обучения брали 150 рублей (это меньше з\п уборщицы в месяц) и то не со всех. С моего отца и его брата не брали, так как их отец, раненый на войне имел инвалидность. Так же не брали деньги с сирот, с детей погибших на войне или находящихся на фронте. Не брали плату с детей коренной национальности, была такая льгота. Так что мало кто и платил эти не такие уж и большие деньги.
один из массы
21 января, 2017 в 18:52
Образование с 1948 БЫЛО ПЛАТНЫМ. Это факт — против которого не попрёшь.
Я не собираюсь с вами спорить про «символичность».
Вполне возможно, что у вас был богатый прадед — для которого 150 руб в год было ничтожной суммой. Для большинства населения это были заметные расходы.
КО
21 января, 2017 в 20:24
Не образование, а диплом за плату.
Alex
21 января, 2017 в 12:46
еще хлеб платный. казалось бы…естественная для человека пища) а вот образование для желающих узнавать и познавать..и оплачивать за предоставление знаний это нормальное явление…как оплатить за услуги парикмахера к примеру) в школе бесплатно…там 5 человек учатся..20 вообще не понимают..зачем им школа)
dasistja
21 января, 2017 в 15:04
Зато малообеспеченные болашаковцы,за счёт налогоплательщиков учаться.Спасибо нашим элитам,позаботились об обездоленных детишках.
Дмитрий
21 января, 2017 в 17:00
Ну если государству не нужны грамотные специалисты то ничего страшного в этом нет. Хотя если бы в царской России образование было бы платным то Ломоносов бы образования не получил.
Санёк
21 января, 2017 в 17:18
Сейчас все хотят получить высшее образование, многие семьи живут с кучей кредитов, впроголодь, но оплачивают образование свои чад. Только вопрос, зачем? 80% выпускников ни когда не будут работать по специальности и даже не потому что нет работы, а из-за того, что у них нет знаний. Так как родители не только оплачивают учебу, но и дают деньги на «развод» сессий, на покупку дипломных работ и т.д.. И потом такие выпускники приходят устраивается на работу и у них спрашиваешь элементарный вопрос: Можете ли вы работать с пакетом приложений Майкрософ Офис, так они смотрят на тебя с пустыми глазами и не знают что ответить. И это в век информационных технологий! Зато в первый же день на рабочем месте бегут жаловаться, почему у них нет интернета или выхода в социальные сети. По этому считаю, что нужно повышать проходной балл, для поступления на обучение в высшие учебные заведения, что бы родители знали на что способны их чада и зря не платили бешеные деньги на их обучения. А то выходить у нас сейчас в стране все консультанты, продавцы, охранники, разнорабочие с высшим образованием, это абсурд!
Игорь
21 января, 2017 в 22:23