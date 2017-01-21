Куда идем на выходных

Представляем вашему вниманию свежий обзор грядущих в ближайшие выходные культурных событий.

Музыка и не только

«Свинцовый Дирижабль» приглашает на незабываемый вечер. Босанова, звуки аккордеона, трубы и завораживающие голоса вокалисток — все это сочетается в одной группе. 21 января карагандинцам обещают крутые звуки и неожиданную атмосферу в клубе «5 угол». Здесь выступит группа «Эхолами» (г.Бишкек).

В субботу же тайм-кафе «Некафе» зовет поклонников современной версии приключений Шерлока Холмса и доктора Ватсона на киноночь по четвертому сезону сериала «Шерлок». Хотите посмотреть (или пересмотреть) его в компании, обсудить разные моменты из сериала? Милости просим — в «Некафе».

Театры

В субботу на сцене ДКГ нас ждет водевиль «Французский кутюрье», поставленный по пьесе Ж.Фейдо «Дамский портной», которая была написана в конце XIX века. Однако сюжет не потерял актуальности и сейчас. В водевиле много юмора, веселья и простого, очень простого решения всех возникших конфликтов. Лукавство мужчин и хитрость женщин, любвеобильность одних и чопорная холодность других – нравы настолько непредсказуемы и неуёмны, что стоит только удивляться!

А в воскресенье Академический театр музыкальной комедии приглашает поклонников высокого искусства на вечер классического балета. В первом отделении нас ждет II акт «Лебединого озера» П.И.Чайковского. Белые лебеди — это прекрасные девушки, заколдованные злым волшебником. Только по ночам возвращается к ним человеческий облик. На берегу озера Зигфрид встречает королеву лебедей Одетту. Зигфрид уверен в силе своего чувства — он освободит Одетту от власти чародея. Во втором отделении вечера зрителям представят «Вальпургиеву ночь» Ш.Ф. Гуно. По средневековому германскому народному поверью в Вальпургиеву ночь на Броккене в горах Гарца собираются на свой ежегодный дьявольский шабаш ведьмы. В балетной сюите ведьм сменили нимфы, дриады и сатиры во главе с Вакхом и Паном.

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Комедия «Трактирщица»

Комедия «Трам-тарарам»

Выставки

В историко-краеведческом музее Темиртау открылась отчётная выставка местных художников «В новый год — с новыми силами».

Это уже традиция — раз в год выставлять на суд публики абсолютно новые работы — плоды творчества темиртауских художников. Представленные в экспозиции картины отражают богатый спектр творчества авторов. Здесь живопись соседствует с графикой, портрет с натюрмортом, классический рисунок с абстракцией. В общем, есть, на что посмотреть.

20 января в областном музее ИЗО открывается выставка участников VI открытого Арт-пленэра для преподавателей-художников Карагандинской области. Выставка «Очей очарование» — это Прага глазами карагандинских художников. Это застывшая на века каменная музыка пражской архитектуры, неповторимая красота домов, церквей, замков, башен, Карлов мост над рекой Влтавой…

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Выставка «Тревожный чемоданчик»

Экскурсии «ЭкоМузея»

Мастер-классы

Любите теплые и уютные изделия? Тогда этот МК для вас! В субботу в Художественной мастерской на Ленина, 2 проводят мастер-класс по технике сухого валяния. Вас научат делать красивую войлочную брошь. Также мастер-класс по валянию организует студия «Скрап-и-я». В эту субботу, 21 января, мастера проводят МК, во время которого вы сможете вместе с мастером изготовить варежки либо шапку, либо небольшой коврик.

Также советуем обратить внимание на необычный МК по филигранной росписи гусиным пером. Вас приглашает мастер книжной миниатюры и каллиграфии En Luminayre, также известный как Кирилл Тарханов. Он научит рисовать инициал «i» и украшать его филигранной росписью гусиным пером в стиле средневековой Италии.

А студия творчества «Живинка» зовет всех желающих на мастер-класс по пошиву интерьерной куклы. Она станет замечательным украшением вашего интерьера.

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Мастер-класс по шитью куклы Тильда

Мастер-класс по украшению кексов

Мастер-класс «Игольница в чашке» (в 13:00 и 17:00)

Куда сходить с детьми?

Ваш ребенок давно мечтает о собаке, но у вас нет возможности завести животное дома? Сходите на День открытых дверей в Центр канис-терапии «Лапа помощи». В воскресенье здесь ждут всех желающих. У вас будет возможность познакомиться с удивительными и невероятно умными собаками-терапевтами. Также вы сможете поиграть с ними и изучить основы ухода за животными.

В воскресенье же драматический театр им.Станиславского приглашает на просмотр волшебной сказки «Щелкунчик». Это рождественская история о прекрасном юноше, который волею судьбы стал уродливым деревянным человечком. Однако любовь и самоотверженность храброй девочки поистине творят чудеса!

…Если померить необычные валенки, то что-то случится? Конечно! С каждым произойдет чудо! А как? Надо только захотеть принять участие в Новогоднем концерте, и чудо произойдет! Студия кукол «Буратино» представляет сказку для самых маленьких — «Чудо-валенки». Обратите внимание, спектакль в воскресенье идет дважды, в 11:30 и 12:30.

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Каток на стадионе «Шахтер»

Каток в ДС «Акжолтай»

Каток в Центральном парке

Сказка «Кому нужен Снеговик?»

Сказка «Веселые медвежата»

Сказка «Бал игрушек»

Сказка «Кошкин дом»

На этом наш сегодняшний обзор культурных мероприятий подошел к концу. Всем — насыщенных выходных!