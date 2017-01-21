Корреспондент НВ составил подборку самых нелепых объявлений о продаже

На торги выставляют все: души, воспоминания, и даже родственников

На минувшей неделе жительница Алматы разместила на сайте объявлений сообщение о том, что она готова продать собственную душу за 5000 евро. Пока девушка ждет покупателей, мы разузнали, продают ли что-то подобное карагандинцы?

Руками не потрогать

До продажи души карагандинцы, к счастью, пока еще не дошли. Зато на интернет-доске объявлений нашлось предложение о продаже воспоминаний. Молодой человек, решивший с ними расстаться, просил за них 40000 тенге. В качестве «носителя» выступали очки. Парень носил их, не снимая, четыре года, и теперь уверяет, что они помнят все то же, что и он. Кстати, к очкам прилагался и полный список того, чему они стали свидетелями. Однако озвучить этот список продавец готов лишь покупателю. Он надеялся, что за столь необычный товар согласится заплатить какой-нибудь коллекционер, но, увы, пока никто не пожелал приобрести чужую память.

Еще одна категория неосязаемых товаров — аккаунты в играх. Сейчас их довольно активно продают, и кое-кто, надо отметить, даже покупает. Самый дорогой аккаунт, который на данный момент продают в Караганде, стоит 150000 тенге. Персонаж создан в игре «Warface», и, как уверяет продавец, хорошо «прокачан». Расстаться с ним геймер готов либо за озвученную сумму, либо в обмен на мопед или скутер. Стоит отметить, что это объявление весьма популярно — в Сети оно появилось 22 декабря, и его просмотрели уже две тысячи человек. Однако, исходя из того, что товар до сих пор не продан, покупателя все еще не нашлось.

В разделе «услуги» можно найти такое занятное объявление, как «фэн-шуй аудит». Автор предлагает научить вас переставлять мебель так, чтобы в доме и офисе царили гармония и достаток.

А вообще, полистав страницы с объявлениями, становится ясно, что подобные сайты — отличная вещь для начинающих предпринимателей — тут тебе и домашняя выпечка, и манты, и вязание, и мыло ручной работы. Нашлось даже предложение сходить за покупками. Правда, цена такой доставки не указана, зато четко оговорено, что сумма покупки не должна превышать 15000 тенге и провиант закупается исключительно по списку заказчика.

Преданья старины глубокой

Много занятных товаров от карагандинцев нашлось в разделе «антиквариат». К примеру, 14 января там появилось объявление о продаже старинной книги. По словам автора, томик был выпущен в 17-18 веке. Написан на готическом немецком и повествует о евангелиях, священных для католиков местах и древних католических обычаях. За такое сокровище продавец просит 100000 тенге.

Но эта цена может показаться смешной на фоне суммы, которую другой продавец хочет выручить за трехтомник старинной Библии, выпущенной в 1779 году. Все книги, опять же, написаны на немецком языке. За них карагандинец просит 6500000 тенге, но добавляет, что может сделать хорошую скидку «реальному» покупателю.

Еще одно германское наследие, которое продает карагандинец, — пикхельм. Это такой немецкий кожаный шлем с пикой. Такие головные уборы носили солдаты Германии в 19 и 20 веках. За него автор объявления надеется выручить 170000 тенге.

Другой наш земляк пытается продать метеорит. На фото запечатлен вполне обычный черный камешек, разве что очень гладко отшлифованный. В описании не указано, когда и куда он упал и почему вообще стоит верить, что это и в самом деле «гость из космоса». Зато автор объявления уверяет, что камень приносит удачу и счастье, а подтверждает это загадочной фразой: «Возьмете в руки — поймете». За такой неоднозначный товар продавец просит 1000000 тенге.

Нашлось на электронной доске объявлений и сообщение о продаже самого настоящего зуба мамонта. Его продавец, Анастасия, утверждает, что зуб нашли ее родители, когда работали в России, в Ханты-Мансийском округе. Там, по ее словам, останки древних млекопитающих — вещь обыденная, и декларировать подобные находки не нужно. Таким образом, зуб мамонта попал в Караганду, а сейчас его владелица решила с ним расстаться за 150000 тенге. Однако пока дельных предложений не поступало, зато интересуются зубом многие — расспрашивают Анастасию о том, откуда он взялся, когда был найден и какую ценность он вообще может иметь.

Когда действительно нужны деньги

В отличие от казахстанцев наши соседи россияне дают объявления часто и практически по любому поводу. Порой, пролистывая соответствующие сайты, просто невозможно удержаться от смеха и недоумения.

К примеру, один молодой человек вполне себе серьезно пытался продать лужу, да еще и за 1000 рублей. В описании он честно указал, что остро нуждается в деньгах, и товар, то бишь лужу, желательно купить побыстрее, иначе она высохнет. Заимел ли кто-нибудь собственную лужу, история умалчивает.

Еще один, очевидно, очень саркастичный пользователь Рунета попытался продать «кота-ублюдка». В описании он указал, что кот его «настоящий засранец». Но расставаться с таким плохим питомцем забесплатно автор не готов. В объявлении сказано, что он обменяет животное на автомобильные диски или покрышки.

А вот некий продавец из Одессы выставил на торги коробку от дорогущего iMac. Для чего, по его мнению, она может понадобиться, он указал в описании. «Понтуйся перед друзьями! Пройди мимо них с коробкой от iMac — пусть все знают, что ты крут!».

А вот приз за самое саркастичное объявление, пожалуй, смело можно отдавать парню, решившему в шутку продать своего младшего брата. Причину продажи указал очень лаконично: «Он все время чего-то хочет». За товар он попросил всего сто рублей. Видимо, очень уж надоели капризы младшенького.