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Они считают, что это поможет снизить цены на топливо
В WhatsApp среди казахстанских пользователей активно рассылается сообщение с призывом бойкотировать одно из крупнейших предприятий страны. Автовладельцы возмущены высокими ценами и топливо. Они предсказывают, что вполне вероятно, что в скором времени за литр бензина придется отдавать 200-250 тенге. В сообщении предлагают бороться с этим следующим образом: целенаправленно объезжать стороной заправки «КазМунайГаза», крупнейшего на рынке поставщика топлива. Таким образом, компания понесет убытки, а значит, будет вынуждена снизить цены. Соответственно, более мелкие фирмы тоже не смогут держать высокую стоимость товара, и тогда автовладельцы смогут добиться своего.
В сообщении так же отмечается, что для того, чтобы схема заработала, нужно огромное количество водителей, согласных поддержать эту идею. Однако, рассылающие подобную информацию люди уверены, что высокие цены гарантируют заинтересованность казахстанцев в этой акции.
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Подавляющее количество «граждан» будут только жаловаться на высокие цены.Как впрочем и всегда,но действовать никто не будет.
Дмитрий
21 января, 2017 в 16:56
Так КазМунайГаз вроде государственное предприятие? Это чтож получается, граждане предлагают бойкотировать государство? Как вставить смайлик с большими глазами и глубоко задумчивым лицом?
Санёк
21 января, 2017 в 17:13
Мне кажется там и так ни кто не заправляется из за плохого качества бензина. И на цену это ни как не влияет.
Водитель
21 января, 2017 в 19:09
Надо байкотировать тогда всех, почему только КМГ?
Rew
21 января, 2017 в 21:03
Вечер перестает быть томным, Господа!
Народ объединяться начинает! Звоночек!
Alex
21 января, 2017 в 22:45