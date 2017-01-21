Казахстанские автовладельцы предлагают бойкотировать «КазМунайГаз»

Они считают, что это поможет снизить цены на топливо

В WhatsApp среди казахстанских пользователей активно рассылается сообщение с призывом бойкотировать одно из крупнейших предприятий страны. Автовладельцы возмущены высокими ценами и топливо. Они предсказывают, что вполне вероятно, что в скором времени за литр бензина придется отдавать 200-250 тенге. В сообщении предлагают бороться с этим следующим образом: целенаправленно объезжать стороной заправки «КазМунайГаза», крупнейшего на рынке поставщика топлива. Таким образом, компания понесет убытки, а значит, будет вынуждена снизить цены. Соответственно, более мелкие фирмы тоже не смогут держать высокую стоимость товара, и тогда автовладельцы смогут добиться своего.

В сообщении так же отмечается, что для того, чтобы схема заработала, нужно огромное количество водителей, согласных поддержать эту идею. Однако, рассылающие подобную информацию люди уверены, что высокие цены гарантируют заинтересованность казахстанцев в этой акции.