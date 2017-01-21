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Ее нашли сутки спустя
Вчера, 20 января в Караганде пропала 11-летняя девочка. По словам родителей, которые почти сразу же подняли тревогу, она вышла в школу, но так туда и не пришла. В этот же день по социальным сетям разослали фото школьницы, с описанием ее одежды, времени и места, откуда, предположительно, она пропала. Ребенка нашли на следующий день. Девочка была в полном порядке. По непроверенным данным, она получила в школе «двойку», и просто боялась вернуться домой, так как знала, что за это ее могут наказать.
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ну, нашлась и Слава Богу! С утра по ватсапу рассылка про неё. Без мамки расти девочке ой как непросто!
один из массы
21 января, 2017 в 18:13
Когда данные проверите, обязательно напишите продолжение… По ВАШИМ непроверенным данным выходит что девочка боялась своей бабушки, так как та её строго наказывала за плохие оценки. По непроверенным данным она, видимо, даже избивала сиротку. Давайте, фантазируйте дальше
Жора
21 января, 2017 в 20:25
Публикация НЕПРОВЕРЕННЫХ ДАННЫХ равносильна СПЛЕТНЯМ! ВЫ не СМИ, а Агенство ОБС (Одна Бабка Сказала)
Жора
22 января, 2017 в 01:12
Леща просит. Я своей недавно отвесил за закидон.
Ибо нефик
22 января, 2017 в 02:32