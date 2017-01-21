В Караганде 11-летняя девочка из-за плохой отметки решила уйти от родителей

Ее нашли сутки спустя

Вчера, 20 января в Караганде пропала 11-летняя девочка. По словам родителей, которые почти сразу же подняли тревогу, она вышла в школу, но так туда и не пришла. В этот же день по социальным сетям разослали фото школьницы, с описанием ее одежды, времени и места, откуда, предположительно, она пропала. Ребенка нашли на следующий день. Девочка была в полном порядке. По непроверенным данным, она получила в школе «двойку», и просто боялась вернуться домой, так как знала, что за это ее могут наказать.