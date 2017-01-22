Как зарабатывают на наших детях?

Стоит ли отдавать свое чадо в новомодные кружки и секции

В последнее время стало безумно модным водить ребенка на десяток кружков и секций, хвастаясь перед подружками новыми достижениями своих чад. А предприимчивые педагоги и находчивые бизнесмены только рады стараться — вот вам и методика Монтессори, и бейби-йога, и ментальная арифметика… Да только нужно ли все это детям?

Считаем с пелёнок

Безусловно, каждый родитель в глубине души уверен, что его ребенок не такой, как все: он и красивее, и умнее, и талантливее прочих. Порой эта уверенность подстегивает мам и пап отдавать огромные деньги за обещания сделать из ребенка гения.

Сейчас у многих на слуху школы ментальной арифметики. В Караганде их сегодня уже около десятка. Мода на этот вид детского досуга пошла после того, как шестилетний мальчик из Казахстана снялся в передаче Андрея Малахова, где продемонстрировал поразительное умение складывать и вычитать в уме огромные числа. И действительно, ментальная арифметика дает такие возможности. За относительно недолгий срок в год-полтора ребенок научится оперировать в уме четырех- и пятизначными цифрами.

Таких результатов достигают при помощи счет — абакуса. Создатели методики уверяют, что подобный счет заставляет работать оба полушария мозга, развивает мелкую моторику и память. В карагандинских школах к этому прибавляют усидчивость и появление небывалого интереса к учебе. Ну и бонус — пройдя курс ментальной арифметики, ваше чадо «подтянется» не только по математике, но и по остальным предметам.

Однако, несмотря на видимые результаты, у этой методики немало противников, в том числе и среди родителей, чьи дети пытались заниматься ментальной арифметикой. По большому счету критика сводится к тому, что привычка считать на скорость, не вычисляя и не фиксируя промежуточные результаты, а сразу выдавать ответ, ведет к тому, что ребенок зачастую просто не понимает самой сути и принципов решения некоторых математических задач и уравнений.

«Задания по ментальной арифметике сын делал молниеносно, перебирал абакус, карандашом писал ответы в тетради. Началось все потом — наш первоклассник перестал понимать суть заданной, написанной, прочтенной в учебнике задачи по математике. Читает и не понимает, как в голове сложить текст и как произвести правильное решение — что надо делать: отнимать, прибавлять, умножать или делить. Не находит решения поставленной задачи, не рассуждает, отсутствует логика, отсутствует мышление, внимание и понимание. Наняли репетитора по математике, она сказала — полный «отстой» в голове у малыша, это мы виноваты, взрослые», — пишет одна из мам в обсуждении темы ментальной арифметики.

Справедливости ради стоит отметить, что количество восторженных отзывов все же больше, чем негативных. Еще бы: не часто встретишь шестилетнего ребенка, способного в уме сложить то, что мы, взрослые, затрудняемся посчитать без помощи калькулятора.

«Успехи реально есть, мне самой даже не верится. Дети складывают и вычитают двух-, трехзначные цифры в уме, да еще и быстро. К примеру, 56-23+48+29+103-9= и сразу дают ответ. Я бы без калькулятора не справилась. У старшего сына большие успехи в школе. Думаю, по этой причине он быстрее стал соображать, по математике сильно подтянулся, в данный момент даже лучший в классе. Недавно по математике была олимпиада, он занял 2-е место среди вторых классов, допустил одну ошибку, и то это даже не ошибка, а сделал каракулю, и ему снизили балл. Вот о младшем такого не скажу, списываю на возраст, усидчивости пока нет, внимание рассеянное, но тоже результаты неплохие — такие же числа складывает, но иногда допускает ошибки», — делится еще одна мамочка, чьи дети занимаются ментальной арифметикой.

Цены на занятия ментальной арифметикой в Караганде варьируются от 15 до 18 тысяч тенге в месяц, и это с одним уроком в неделю. Учитывая такие расценки, вполне можно предположить, что создателям подобных школ просто невыгодно рассказывать и показывать минусы инновационной методики, зато, расхваливая сильные ее стороны, они могут зарабатывать все больше и больше.

Расскажем всё

Вопрос, который рано или поздно начинает волновать умы практически всех родителей, — в какую секцию отдать ребенка? Решать за него, понятное дело, не хочется, а разглядеть скрытые таланты в 4-6 лет можно далеко не у всякого сорванца. Помочь с решением этой задачи предлагают наука дерматоглифика и новомодное тестирование по отпечаткам пальцев. Пока аппарат для такого анализа в Караганде всего один, и реклама его активно «крутится» в городских автобусах. В ней говорится, что, пройдя тестирование, вы с вероятностью 99,9 процента узнаете, к чему склонен ваш ребенок. Вам расскажут, каких болезней ему стоит опасаться и в какой сфере деятельности его ждет успех. Согласитесь, отличный вариант. Скажут, что он талантливый музыкант, — вот тебе рояль; сообщат о том, что он способный боксер, — держи, малыш, перчатки. К тому же стоит услуга совсем недорого — от тысячи тенге до двух тысяч. Все данные якобы подтверждены научно и базируются на дипломной работе некоего россиянина. Он провел исследование, протестировав 4000 человек, и выяснил, что по папиллярному узору вполне можно делать выводы об их взаимосвязи с характером и потенциалом человека.

Первое, что ставит под сомнение методику, — ничтожно малая, по научным меркам, выборка тестируемых. Второе — слишком уж явное сходство с хиромантией.

Однако ответить на это в Караганде не смогли. Аппарат для тестирования, расположенный в торговом центре «Проспект», мирно покрывается пылью в отсутствие человека, который бы проводил анализ, а номер мобильного, указанный в рекламных листовках, на протяжении недели был отключен.

Поэтому за разъяснениями пришлось лезть во Всемирную путину. И вот через несколько запросов обнаружилась статья, согласно которой подобное тестирование очень возмутило специалистов из комиссии по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований, что создана Президиумом РАН. Как оказалось, такой же анализ активно рекламировали жителям доброй половины городов России, включая Москву и Санкт-Петербург.

«В начале XXI века публике предложен новый способ гадания — тесты по отпечаткам пальцев, — говорится в документе за подписью академика РАН Евгения Александрова, который возглавляет нынешний состав комиссии. — От традиционной хиромантии, гадания по кожному рельефу ладоней он отличается лишь внешним наукообразием, призванным завоевать доверие клиентов. Научных подтверждений тому, что по отпечаткам пальцев можно определить предрасположенность человека к распространенным заболеваниям, его способности, особенности его личности или дать какие-либо рекомендации по выбору видов спорта, профессии или партнеров, не существует».

Отсюда можно сделать вывод, что новая услуга, которую предлагают в нашем городе, хороша лишь в качестве развлечения. Однако попытка обмануть доверчивых горожан как-то отбивает желание развлекаться подобным образом.

Откуда ноги растут?

Любому адекватному человеку совершенно понятно, что любые занятия, от пения до той же самой ментальной арифметики, имеют как положительные, так и отрицательные стороны. И далеко не всегда положительных сторон больше. Порой грамотные маркетологи пускают нам пыль в глаза, научив наших детей, к примеру, моментально запоминать стихи, но не объяснив, что при этом хорошо бы понять смысл произведения.

Время от времени критика подобных новшеств всплывает в СМИ и в Сети, но родители по-прежнему гонятся за модой и стремятся воспитать в своем ребенке если не гения, то хотя бы круглого отличника и одаренного спортсмена.

Почему же так происходит? Психологи сходятся во мнении, что зачастую мамы и папы, готовые сутками возить свое чадо по кружкам и секциям и читающие ему Ницше вместо сказки на ночь, стремятся удовлетворить свои собственные нереализованные амбиции. Но это не делает их плохими людьми или жестокими родителями. Так уж мы устроены. Оценивать ситуацию «через себя» для многих единственный способ вообще как-то ее оценить.

Один из самых простых и доступных способов справиться со своим желанием вырастить не просто человека, а музыканта, художника или физика-теоретика — это быть честным с самим собой.

Для этого можно попробовать вспомнить свое детство и свои наивные мечты. Вы хотели быть балериной, но не сложилось? Или мечтали бороздить космические дали, но в итоге зарабатываете на хлеб частным извозом? Безусловно, это немного грустно, но подумайте: разве ваш ребенок в силах это исправить?

Кроме того, психологи в один голос заявляют, что чрезмерная загруженность ребенка может привести к невротическим расстройствам или же поспособствует приобретению соматического заболевания. Очень важно понять, что задача любого родителя — прежде всего вырастить счастливого ребенка. И если прямо сейчас его счастье заключается в простой игре в прятки, то почему бы и нет?