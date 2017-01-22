Читательница «НВ» попросила спасти новорожденного ребенка от собственной матери

Мать закаляет малыша, обливая его холодной водой на улице

Несколько дней назад на нашем сайте в разделе «Народные новости» появилось сообщение о том, что карагандинка «издевается» над новорожденной дочерью. Мало того, она выкладывает видеоотчеты об этом в Instagram.

«Недавно в социальных сетях и в Instagram молодая мать 15-дневного ребенка из Караганды стала выкладывать фото, как она обливает свою новорожденную малышку на улице ледяной водой. У ребенка фиолетовые ноги и красное тело», -написала нам наша читательница.

Корреспондент «НВ» попытался связаться с матерью ребенка, но та не пожелала отвечать на вопросы и как-либо комментировать ситуацию. К слову, после того как обращение появилось на нашем сайте, родительница закрыла свою страницу в Instagramот посторонних, написав в шапке профиля, что откроет ее исключительно для единомышленников.

Решив, что наверняка такие же люди найдутся и среди учеников академии йоги, что находится в Караганде, мы обратились туда. По телефону ответили, что, вероятно, мать девочки посещает их академию, и в ее действиях нет ничего, что могло бы навредить ребенку. Однако давать какие-либо другие комментарии отказались.

А вот врач-педиатр Наталья Стрельцова усомнилась в том, что обливания на свежем морозном воздухе не вредят новорожденному ребенку.

— Я, конечно, «за» закаливание, но не теми методами, которые предлагает йога, — говорит она. — Такие обливания без должной подготовки могут серьезно навредить ребенку. В моей практике были случаи, когда после занятий йогой и подобных закаливаний детей приходилось лечить, но, к счастью, летальных исходов не было.

Закалять своего ребенка педиатр советует по старинке. Начинать с растирания сухим вафельным полотенцем, а затем переходить к более серьезным процедурам. Главное тут не перегнуть палку.

Что же касается Instagram-мамочки, то однозначно издевательством попытки закалить своего ребенка не назовешь. Хотя стоит признать, что для простого обывателя ее методы кажутся весьма радикальными.