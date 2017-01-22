- Главная
- Спецпроекты
- Афиша
- Обсуждение
- Поздравления
- Блоги
- Объявления
- Конкурсы «НВ»
Мать закаляет малыша, обливая его холодной водой на улице
Несколько дней назад на нашем сайте в разделе «Народные новости» появилось сообщение о том, что карагандинка «издевается» над новорожденной дочерью. Мало того, она выкладывает видеоотчеты об этом в Instagram.
«Недавно в социальных сетях и в Instagram молодая мать 15-дневного ребенка из Караганды стала выкладывать фото, как она обливает свою новорожденную малышку на улице ледяной водой. У ребенка фиолетовые ноги и красное тело», -написала нам наша читательница.
Корреспондент «НВ» попытался связаться с матерью ребенка, но та не пожелала отвечать на вопросы и как-либо комментировать ситуацию. К слову, после того как обращение появилось на нашем сайте, родительница закрыла свою страницу в Instagramот посторонних, написав в шапке профиля, что откроет ее исключительно для единомышленников.
Решив, что наверняка такие же люди найдутся и среди учеников академии йоги, что находится в Караганде, мы обратились туда. По телефону ответили, что, вероятно, мать девочки посещает их академию, и в ее действиях нет ничего, что могло бы навредить ребенку. Однако давать какие-либо другие комментарии отказались.
А вот врач-педиатр Наталья Стрельцова усомнилась в том, что обливания на свежем морозном воздухе не вредят новорожденному ребенку.
— Я, конечно, «за» закаливание, но не теми методами, которые предлагает йога, — говорит она. — Такие обливания без должной подготовки могут серьезно навредить ребенку. В моей практике были случаи, когда после занятий йогой и подобных закаливаний детей приходилось лечить, но, к счастью, летальных исходов не было.
Закалять своего ребенка педиатр советует по старинке. Начинать с растирания сухим вафельным полотенцем, а затем переходить к более серьезным процедурам. Главное тут не перегнуть палку.
Что же касается Instagram-мамочки, то однозначно издевательством попытки закалить своего ребенка не назовешь. Хотя стоит признать, что для простого обывателя ее методы кажутся весьма радикальными.
Соблюдайте правила, принятые на нашем сайте.
Всего на сайте опубликовано 32676 материалов.
Посетители оставили 189156 комментариев.
В среднем по 6 комментариев на материал.
Ну почему так получается, что весь рунет просто набросился с криками на эту молодую мамочку? Не одна же она такая,кто закаляет ребенка. Сейчас повсюду есть родители, закаляющие своих деток с рожденья. Правда в соц.сетях они не выкладывают свои занятия, вот их никто и не ругает, как эту смелую девочку. А за последние лет лет двадцать уже успело вырасти целое поколение людей, которых закаляли с рожденья. И я говорю как раз о таком настоящем закаливаньи с обливанием на морозе и прорубью. В сети вы можете найти материалы об этом, если захотите. Для здоровья ребенка такое не опасно, и, как показала практика, наоборот очень даже полезно. Конечно, многие люди категорически против такого закаливания. Но мне кажется все равно нужно быть терпимей к другим, даже когда с ними в чем-то не согласны.
Морошка
22 января, 2017 в 14:24
Каждый сходи с ума по-своему!
Михаил
22 января, 2017 в 15:24