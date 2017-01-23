Дистанция с семьёй

Какие признаки того, что ваш ребёнок попал в деструктивную секту

На областном родительском собрании обсудили проблему религиозного экстремизма. Главный вопрос: как понять, что ребёнок оказался в опасной секте. Именно родители могут заметить, серьёзные изменения в поведении своего чада. Один из главных признаков того, что ребёнок может быть вовлечён в деструктивную религиозную секту — это внезапно возникающая дистанция с семьёй и друзьями.

— Традиционные религии никогда этого не делают,- объясняет руководитель управления образования Асхат Аймагамбетов. — Они всегда учат, что своих родителей нужно уважать, не смотря ни на что. Самый важный признак, это если вдруг ребёнок начинает выходить против своей семьи, против традиций, против школы. И если во время обеда или ужина начинает выбирать еду. Такие моменты должны настораживать.

Также стоит внимательно следить за литературой, которую читают дети. При необходимости можно посоветоваться в церкви, а на сайте ДУМК РК есть список разрешённых книг.