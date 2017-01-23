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Какие признаки того, что ваш ребёнок попал в деструктивную секту
На областном родительском собрании обсудили проблему религиозного экстремизма. Главный вопрос: как понять, что ребёнок оказался в опасной секте. Именно родители могут заметить, серьёзные изменения в поведении своего чада. Один из главных признаков того, что ребёнок может быть вовлечён в деструктивную религиозную секту — это внезапно возникающая дистанция с семьёй и друзьями.
— Традиционные религии никогда этого не делают,- объясняет руководитель управления образования Асхат Аймагамбетов. — Они всегда учат, что своих родителей нужно уважать, не смотря ни на что. Самый важный признак, это если вдруг ребёнок начинает выходить против своей семьи, против традиций, против школы. И если во время обеда или ужина начинает выбирать еду. Такие моменты должны настораживать.
Также стоит внимательно следить за литературой, которую читают дети. При необходимости можно посоветоваться в церкви, а на сайте ДУМК РК есть список разрешённых книг.
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Когдато эти, так называемые традиционные религи, были тоже нетрадиционными и их, на то время традиционные религии, также сектами называли и критерии те же были
Все идет по спирали. Какие гонения были на христиан, на мусульман в начале их становления, с какой грязью их смешивали и какие басни про них распространяли хорошо знают религиоведы, а не руководители отделов образования. Сейчас, к сожалению, современные так называемые традиционные религии во многом утратили свою чистоту и стали подобны тем традиционным религиям, которые они свели на нет в свое время.
Ученик
23 января, 2017 в 15:45