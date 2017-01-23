Карагандинцы просят вернуть поезд «Караганда — Павлодар»

Его отменили с начала 2017-го года

Вчера на сайте OnlinePetition.kz появилось открытое обращение к Канату Алпысбаеву, председателю правления АО «КазахстанТемирЖолы». В тексте горожане просят акционера вернуть поезд с сообщением «Караганда — Павлодар». Дело в том, что раньше он ходил через день, а кроме него добраться до Экибастуза и Павлодара можно было поездом «Алматы — Павлодар». Сейчас же первого поезда просто нет, а второй курсирует между Алматы и Астаной. Таким образом, добираться на север страны теперь приходится «на перекладных», либо ехать на автобусе, что может быть весьма неудобно и даже опасно в поздней осенью, зимой и весной.

«Каждую неделю на поезде «Павлодар — Караганда» ездят сотни пассажиров, для которых это направление важно и удобно. Сейчас все они лишены такой возможности. Если поезд не окупал себя — измените его расписание — пусть он ходит реже, хотя бы с пятницы по воскресенье, так как именно в эти дни поток пассажиров больше. Уменьшите количество вагонов, чтобы тратить меньше средств на их содержание, обогрев и ремонт, а так же на зарплату проводникам, или, в крайнем случае, поднимите цены на билеты. Но верните сам поезд, не лишайте людей единственного удобного способа добраться до пункта назначения!» — сказано в тексте.

Пока, увы, петиция не набрала ни одной подписи из планируемых десяти тысяч. Поддержать инициативу, можно пройдя по ссылке.