В декабре средний чек карагандинца составил 75 500 тенге

Всего по итогам 2016 года казахстанцы оставили в розничных точках продаж 7,66 триллиона тенге.

По итогам декабря объемы официальной розничной торговли достигли 920, 8 млрд тенге — это на 37,6% больше, чем в ноябре, и на 16,7% больше, чем в декабре 2015 года. Почти 40% пришлось на мегаполисы (Алматы — 243,7 млрд тенге, +36,2% к ноябрю, Астана — 110,5 млрд тенге, сразу +88,6% к ноябрю — самый высокий прирост по РК). Сообщает ranking.kz.

Объем розничной торговли в Карагандинской области в декабре 2016 года составил 82,9 млрд тенге. За аналогичный период 2015 года на нашу область пришлось 8,6% и объем составил 67,6 млрд тенге.

Официальный средний чек на одного жителя Караганды составил 75 500 тенге. Самый дорогой средний чек на одного жителя вышел в городах Алматы (141 900 тенге) и Астана (125 900 тенге).

Непродовольственные товары заняли в розничной корзине 588 млрд тенге из 920,8 (63,8%). На продовольственные пришлось всего 333 млрд тенге (36,2%).

Всего по итогам 2016 года казахстанцы оставили в розничных точках продаж 7,66 триллиона тенге. В деньгах это на 20,3% больше, чем в 2015 году.

В то же время, физический объем розничного оборота, без учета влияния изменения цен, вырос всего на 0,9% год-к-году. Однако даже небольшой прирост возвращает сегменту положительную динамику. Для сравнения, в 2015, несмотря на рост в деньгах на 5,8%, физический торговый оборот сократился на 0,4%.