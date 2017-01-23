- Главная
- Спецпроекты
- Афиша
- Обсуждение
- Поздравления
- Блоги
- Объявления
- Конкурсы «НВ»
Всего по итогам 2016 года казахстанцы оставили в розничных точках продаж 7,66 триллиона тенге.
По итогам декабря объемы официальной розничной торговли достигли 920, 8 млрд тенге — это на 37,6% больше, чем в ноябре, и на 16,7% больше, чем в декабре 2015 года. Почти 40% пришлось на мегаполисы (Алматы — 243,7 млрд тенге, +36,2% к ноябрю, Астана — 110,5 млрд тенге, сразу +88,6% к ноябрю — самый высокий прирост по РК). Сообщает ranking.kz.
Объем розничной торговли в Карагандинской области в декабре 2016 года составил 82,9 млрд тенге. За аналогичный период 2015 года на нашу область пришлось 8,6% и объем составил 67,6 млрд тенге.
Официальный средний чек на одного жителя Караганды составил 75 500 тенге. Самый дорогой средний чек на одного жителя вышел в городах Алматы (141 900 тенге) и Астана (125 900 тенге).
Непродовольственные товары заняли в розничной корзине 588 млрд тенге из 920,8 (63,8%). На продовольственные пришлось всего 333 млрд тенге (36,2%).
Всего по итогам 2016 года казахстанцы оставили в розничных точках продаж 7,66 триллиона тенге. В деньгах это на 20,3% больше, чем в 2015 году.
В то же время, физический объем розничного оборота, без учета влияния изменения цен, вырос всего на 0,9% год-к-году. Однако даже небольшой прирост возвращает сегменту положительную динамику. Для сравнения, в 2015, несмотря на рост в деньгах на 5,8%, физический торговый оборот сократился на 0,4%.
Соблюдайте правила, принятые на нашем сайте.
Всего на сайте опубликовано 32700 материалов.
Посетители оставили 189250 комментариев.
В среднем по 6 комментариев на материал.
Странные цифры какие то.
920,8млрд тнг за декабрь и средний чек 91,1тыс по Казахстану дают 10,1млн покупок за декабрь. Если поделить на население 17,5 млн человек, то это 0,6 покупки в декабре на человека. Вам не кажется что это явно лажа?
Явно речь идет о том что 91,1 тыс это столько на одного жителя в среднем траты за весь декабрь, а не средний чек. В заголовке в оригинальной статье так и подразумевается. А далее по тексту уже идет переобувание.
Журналисты в очередной раз не дружат не с цифрами, ни с понятиями, явно не знают что такое средний чек, ни с логикой. Така огромная цифра для среднего чека это нонсенс.
Ученик
23 января, 2017 в 16:30
Вот интересно, в правительстве, кто-нибудь эту аналитику читает???
«Официальный средний чек на одного жителя Караганды составил 75 500 тенге.»
В то же самое время:
«Согласно этим расчетам, в феврале 2016 на одного жителя страны приходилось в среднем 70,1 тыс. тенге дохода. Это на 14% больше, чем годом ранее. »
Источник: http://www.ranking.kz/a/reviews/enezhnye_dohody_naselenija_iv_kv_2015
Это по данным с того же ranking.kz
Иными словами, выходит, что средний чек на одного жителя ПРЕВЫШАЕТ средний доход на одного жителя!!!
Т.е. население покупает в РОЗНИЦУ на БОЛЬШУЮ сумму, чем имеет доход.
Это значит, что население ЖИВЁТ В КРЕДИТ.
И это ещё в средний чек не входит коммуналка, здравоохранение, образование.
Внимание вопрос: откуда у Казахстанцев деньги???
Хрупкий орех
23 января, 2017 в 16:37
Да ладно, вы как будто родились только. А зарплата в конвертах? А откаты по контрактам? А торговля без отчетности?
Просто вы увидели примерный размер теневой экономики. При официальном доходе 70тыс и тратах 90 тыс получается что размер теневой экономики не менее 22%, в реале наверное процентов 30.
Ученик
23 января, 2017 в 17:02