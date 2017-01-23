Результаты тестирования «Айкын» не влияют на оценку ученика в школе

Управление образования таким способом будут анализировать достижения школьников

Тестирование «Айкын» проводится среди учащихся с пятого по десятые классы в конце каждой четверти по четырём основным предметам. По результатам этих тестов педагоги планируют анализировать способности каждого ученика, выявить темы которые школьник не тянет. Тогда преподаватели смогут вовремя ему помочь разобраться в вопросе и усвоить школьную программу.

— Во всём мире принято проводить внешнюю независимую оценку знаний учеников. И в управлении образования разработали проект «Айкын» именно для мониторинга качества знаний наших школьников. Кроме того, мы будем информировать родителей о достижениях их детей,- рассказала на областном родительском собрании директор учебно-методического центра Гульсум Кожахметова.