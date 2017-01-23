Кто не получит выписку о пенсионных накоплениях

И что в таком случае делать

Единый накопительный пенсионный фонд начал кампанию по ежегодному обязательному информированию вкладчиков о состоянии их счетов. Однако не все граждане получают отчеты. И в этом виноваты они сами.

Около 2,6 миллионов человек могут получить выписки за прошедший год посредством интернет-связи (через сайт или мобильное приложение ENPF). Около двух миллионов получат выписки по почте, 206 349 – на электронный адрес. При этом каждый вправе получить информацию о состоянии своих пенсионных накоплений при личном обращении в ЕНПФ.

В ЕНПФ отмечают, что выписки будут высланы на адреса, в том числе и адреса электронной почты, указанные вкладчиками в заявлении об открытии счета, в договоре о пенсионном обеспечении или дополнительном соглашении об изменении/определении способа информирования. Если вкладчик поменял место жительства и до 31 декабря прошлого года не уведомил об этом Фонд, то его выписка за 2016 год, направленная по почте, будет возвращена в ЕНПФ. Кроме того, в этом случае ЕНПФ имеет право, согласно действующему пенсионному законодательству, на следующий год выписку не отправлять.

ЕНПФ также не направляет информацию о состоянии пенсионных накоплений , если по состоянию на 1 января текущего года у него отсутствуют средства на счете или у него не выбран способ информирования. На сегодняшний день около 1,6 миллионов человек не получают выписки из-за того, что у них не определен способ информирования. Им рекомендуют обратиться в центры персонального обслуживания Фонда.