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Закрывать его пока не планируют
Аэропорт Балхаша официально признали убыточным. Об этом сообщил первый вице-министр Альберт Рау по инвестициям и развитию РК. Вместе с балхашским, в «черный список» попали аэровокзалы Семея, Тараза, Жезказгана, Талдыкоргана и Петропавловска. Они обслуживаются от семи до семидесяти тысяч человек в год, в то время как пороговый уровень равен ста тысячам пассажиров. Именно при таком числе посетителей аэропорт может, хотя бы, оправдать затраты на собственное обслуживание.
Между тем, закрывать «минусовые» аэропорты пока не планируют, так как чиновники подчеркивают их важное «социальное значение для развития региона и государства».
Аэропорт Балхаш — аэропорт города Балхаш в Карагандинской области, Казахстан.
Аэропорт Балхаш является филиалом авиакомпании АО «Жезказган Эйр», 100 % акций которой, в свою очередь, принадлежат ТОО «Казахмыс». В 2007—2008 годах за счет финансовой поддержки ТОО «Казахмыс» был проведен капитальный ремонт аэровокзала и частично взлётно-посадочной полосы аэропорта.
На аэродроме базируется военная авиация — Центр подготовки летного состава (самолёты Л-39). Здесь также расположен балхашский авиационно-спортивный клуб, совершающий парашютные прыжки на территории аэродрома.
Из Аэропорта Балхаша можно добраться до Караганды, Астаны и Алматы
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