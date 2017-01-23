Аэропорт Балхаша признали убыточным

Закрывать его пока не планируют

Аэропорт Балхаша официально признали убыточным. Об этом сообщил первый вице-министр Альберт Рау по инвестициям и развитию РК. Вместе с балхашским, в «черный список» попали аэровокзалы Семея, Тараза, Жезказгана, Талдыкоргана и Петропавловска. Они обслуживаются от семи до семидесяти тысяч человек в год, в то время как пороговый уровень равен ста тысячам пассажиров. Именно при таком числе посетителей аэропорт может, хотя бы, оправдать затраты на собственное обслуживание.

Между тем, закрывать «минусовые» аэропорты пока не планируют, так как чиновники подчеркивают их важное «социальное значение для развития региона и государства».