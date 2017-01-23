Ляззат Ибрагимова возглавила АО «Жилстройсбербанк Казахстана»

Председатель правления государственного банка имеет 22-летний трудовой стаж.

Председатель правления АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» Ерболат Досаев назначил главой АО «Жилстройсбербанк Казахстана» Ляззат Ибрагимову. До нынешнего назначение она работала заместителем председателя правления НУХ «Байтерек», передает Today.kz со ссылкой на пресс-службу нацхолдинга.

Представляя нового руководителя дочерней структуры НУХ «Байтерек», Ерболат Досаев подчеркнул заслуги Ляззат Ибрагимовой в структуре организации, отметив ее профессиональные и личные качества, которые будут способствовать выходу «Жилстройсбербанка» на новый уровень.

Ляззат Ибрагимова имеет 22-летний опыт работы, большую часть которого она посвятила изучению вопросов эффективности государственной поддержки малого и среднего бизнеса.

В разные годы работала национальным экспертом по экономическому развитию проекта ПРООН РК, возглавляла департаменты анализа и стратегии развития, обучения и консалтинга, корпоративного развития АО «Фонда развития предпринимательства «Даму», главным менеджером департамента специальных программ Дирекции по управлению финансовыми институтами и институтами развития АО «ФНБ «Самрук-Қазына». С 2009 года назначена заместителем председателя правления, с 2011 по 2016 год – председателем правления АО «Фонд развития предпринимательства «Даму».

Бывший глава госбанка Айбатыр Жумагулов в декабре 2016 года был назначен вице-министром национальной экономики РК.