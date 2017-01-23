Карагандинцам будут отправлять смс-сообщения о продвижении очереди в садик

Управление образование разрабатывает новый проект

Скоро карагандинцев и жителей нашей области будут информировать о продвижении их детей в очереди в детские сады. Родителям на их смартфоны будут отправлять смс-сообщения. Такой проект сейчас разрабатывает управление образования.

По данным управления образования, в нашей области 98 процентов малышей ходят в детские сады. Но это в общем, а если взять Караганду в отдельности, то тут ситуация сложнее. Своей очереди для поступления в ясли ждут около 5 тысяч детей в возрасте от 3 до 6 лет. А если взять малышей всех возрастов, то их в списках городского отдела образования — более 20 тысяч.

— Наравне с проблемой большой очередности возникают вопросы по распределению мест в дошкольных организациях, — говорит руководитель управления образования Асхат Аймагамбетов. – И это несмотря на жесткий контроль со стороны надзорного органа. И родители не до конца понимают процедуру изменения очередности, получения мест льготниками, что рождает сомнения и коррупционные риски.

Чиновник отметил, что он и его подчиненные неустанно работают над тем, как исключить это самые риски. И вот они придумали, как с помощью современных информационных технологий сделать процесс распределения мест в детских садах более открытым. Для этого создается проект «Электронная очередь в дошкольные организации».

— Этот проект направлен на полную автоматизацию процесса зачисления в детские сады, — отмечает Асхат Канатович. – Автоматизированной будет не только постановка на очередь, но и получение направления в детский сад. Проектом предусмотрено ежеквартальное отправление смс-уведомлений родителей о состоянии очередности и сообщении о получении места в дошкольной организации.

Когда этот проект воплотиться в жизнь, пока неизвестно.