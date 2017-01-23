Инопланетный портал под Карагандой?

Археологи ничего аномального не заметили

Недалеко от Караганды находится место, где, по мнению уфологов, расположен древний портал, связывающий Землю с другими мирами. Эта новость, выданная Еxpress-k, облетела сегодня все республиканские СМИ. Речь о крупнейший в мире мегалитический комплекс, построенном 2,8 тысячи лет назад у горы Корпетай.

«Самым крупным порталом является мегалитический комплекс «37 воинов», расположенный недалеко от Караганды, — пишет издание. — В центре портала находится гигантский курган, на вершине которого, как считают уфологи, в стародавние времена был расположен портал, через который древние кочевники могли попасть в иное измерение или на другую планету. Уфологи утверждают, что порталы были созданы представителями инопланетной цивилизации. По их версии, родиной человечества является вовсе не Земля. Первые будущие земляне переселились на нашу планету именно через порталы. Благодаря таким «звездным вратам» люди уже давно заселили и другие планеты, условия на которых схожи с земными. А вот с какой целью инопланетяне помогали людям кочевать между звездами – это загадка…»

Ученые, однако, относятся к таким версиям крайне скептически. Погребально-мемориальный комплекс «37 воинов» был восстановлен четыре года назад. Тогда же nv.kz публиковал большое интервью с руководителем экспедиции Арманом Бейсеновым. Археолог крайне негативно высказывался по поводу предположений о внеземном происхождении памятника и различных мистических проявлениях, которые якобы наблюдают местные жители.

«Одна из них даже утверждала, что ночью нельзя ходить возле менгиров, — рассказ тогда Арман Бейсенов. — Мол, дядя ей рассказывал, как однажды уже затемно ехал мимо на тракторе и увидел, что менгиры стоят не на своих местах, все стояли в сторонке, о чем-то «совещались». Однако археологи, проведя все лето у каменного комплекса, ничего паранормального не заметили.

«Абсолютно ничего! — рассмеялся ученый. — Мы жили в поселке в двух километрах. Бывало, ребята устраивали костры неподалеку, делали посвящение молодым. Барышни первого курса визжали от ночного вида камней в лунную ночь: страшно же, когда столбы тени отбрасывают. Но, естественно, все менгиры всегда оставались на своих местах».

Официальная версия о происхождении памятника такова: во-первых, это место погребения, поскольку в курганах найдены человеческие кости; во-вторых, место было особо священным для населения, которое 2,5 тысяч лет назад проживало вокруг горы Корпетай; в-третьих, в большом кургане погребен не рядовой человек. Его размеры, а также каменные «усы» рядом – однозначно признак элиты. Скорее всего, здесь проводились грандиозные поминально-прощальные торжества, отголоском которых являются казахские поминки «ас». В ходе этих процессов были установлены многочисленные менгиры и каменные круги, сооружен курган с «усами».