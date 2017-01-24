Руководителя отдела образования Темиртау подозревают в получении взятки

20 тысяч тенге чиновнице якобы передал директор садика «за общее покровительство»

Задержали руководителя отдела образования Темиртау Бакшагуль Рахимову. Об этом сообщает темиртауская газета «Зеркало».

Сообщается, что руководителя отдела задержали с поличным сотрудники антикоррупционной службы в ее кабинете. В этот момент она получала 20 тысяч тенге в качестве взятки от директора садика. Якобы директор сада отдавал деньги «за общее покровительство и неприятие мер дисциплинарного характера».

Также издание пишет, что в Караганду в антикоррупционную службу помимо Бакшагуль Рахимовой, как свидетелей доставили еще 9 сотрудников отдела. В отношении Рахимовой начато досудебное расследование по статье «Получение взятки». Сама Бакшагуль Рахимова признала свою вину и находится в изоляторе временного содержания.