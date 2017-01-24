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20 тысяч тенге чиновнице якобы передал директор садика «за общее покровительство»
Задержали руководителя отдела образования Темиртау Бакшагуль Рахимову. Об этом сообщает темиртауская газета «Зеркало».
Сообщается, что руководителя отдела задержали с поличным сотрудники антикоррупционной службы в ее кабинете. В этот момент она получала 20 тысяч тенге в качестве взятки от директора садика. Якобы директор сада отдавал деньги «за общее покровительство и неприятие мер дисциплинарного характера».
Также издание пишет, что в Караганду в антикоррупционную службу помимо Бакшагуль Рахимовой, как свидетелей доставили еще 9 сотрудников отдела. В отношении Рахимовой начато досудебное расследование по статье «Получение взятки». Сама Бакшагуль Рахимова признала свою вину и находится в изоляторе временного содержания.
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Сейчас с 20 000 тенге в магазин даже не стоит суваться, а тут…..и из-за чего теперь весь этот позор
Ванина
24 января, 2017 в 14:31
Это единичный случай хорошо отлаженного конвейера. А теперь представьте себе масштаб. Здесь все давно прогнило. Но из-за круговой поруки никто ничего не докажет. Свои же и слили. Ротация.
025560
24 января, 2017 в 15:16
я с Вами согласна- свои и слили! Видимо кому то недодала! А за 20000 они не пачкаются, ставки там покруче! Ротация, так и есть!
Ирина
24 января, 2017 в 16:42
Не думаю,что ставки большие. Дело в именно в масштабе. 31 школа плюс куча садиков. Можно перемножить и выходит «пухлая» сумма. И сама формулировка статуса взятки «за общее покровительство и неприятие мер дисциплинарного характера» говорит о конвейере. Так в оконцовке дело совсем не во взятке,а в том,что в этой сфере за взятками море нарушений,которые она покрывала. Почитайте в «Зеркало» комменты на статью местных жителей.
http://zerkalo-gazeta.com/po-podozreniyu-v-poluchenii-vzyatki-zade/
02556
24 января, 2017 в 17:02
Это мелочи, такими арестами нужно заканчивать, а не начинать борьбу с коррупцией.
Макс
24 января, 2017 в 16:01
20000? Посадят.
Санёк
24 января, 2017 в 20:50