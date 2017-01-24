- Главная
- Спецпроекты
- Афиша
- Обсуждение
- Поздравления
- Блоги
- Объявления
- Конкурсы «НВ»
«Это все-таки январь, а не май…»
Аким Караганды Нурлан Аубакиров позаботился о студентах, встречающих факелоносцев, которые пронесут по городу огонь Универсиады. 26-го января практически у всех студентов будет сокращенный день, в связи с тем, что они готовят флешмобы, которые покажут на пути следования огня Универсиады. Само-собой, ждать факелоносцев студентам придется на улице, что, если учесть январские морозы, не очень-то приятно. Поэтому для них решили организовать пункты обогрева. По всему периметру следования будут расставлены теплые автобусы. Кроме того, аким города попросил владельцев кафе пускать погреться и справить нужду, замерзших студентов, и, по возможности, предоставлять им скидки. Однако, прислушаются ли хозяева заведений к просьбе градоначальника — станет ясно уже во время эстафеты огня.
Соблюдайте правила, принятые на нашем сайте.
Всего на сайте опубликовано 32722 материалов.
Посетители оставили 189384 комментариев.
В среднем по 6 комментариев на материал.
Вдоль по улице
процессия идёт
По морозу она
факелы несёт
Ты постой, постой
Красавица моя,
Пронесут тот факел,
Отогрею я!
Носом шмыгает
Красавица моя
Я замёрзла
Мне не нужно ничего
Ты постой, попьём
В кафе чайку!
Нафиг этот кофий,
Лучше коньячку!!!
старые песни на новый лад.
24 января, 2017 в 16:14