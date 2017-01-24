Аким Караганды попросил собственников кафе предоставить скидки участникам эстафеты огня Универсиады

«Это все-таки январь, а не май…»

Аким Караганды Нурлан Аубакиров позаботился о студентах, встречающих факелоносцев, которые пронесут по городу огонь Универсиады. 26-го января практически у всех студентов будет сокращенный день, в связи с тем, что они готовят флешмобы, которые покажут на пути следования огня Универсиады. Само-собой, ждать факелоносцев студентам придется на улице, что, если учесть январские морозы, не очень-то приятно. Поэтому для них решили организовать пункты обогрева. По всему периметру следования будут расставлены теплые автобусы. Кроме того, аким города попросил владельцев кафе пускать погреться и справить нужду, замерзших студентов, и, по возможности, предоставлять им скидки. Однако, прислушаются ли хозяева заведений к просьбе градоначальника — станет ясно уже во время эстафеты огня.