Китайцам предложат карагандинский метан

Переговоры запланированы на февраль

Китайских специалистов пригласят в Карагандинскую область для совместной разведки и добычи угольного метана. Об этом сообщил сегодня генеральный директор АО «КазТрансГаз» Рустам Сулейманов на заседании правительства. «В феврале мы планируем переговоры Министерства энергетики с китайской синьцзянской нефтяной компаний «Гуаньхей» по вопросу создания совместного предприятия с «КазТрансГазом» для реализации проекта разведки и добычи угольного метана», — сказал Рустам Сулейманов, сообщает informburo.kz.

Он напомнил, что уже пробурено восемь скважин и получен первый газ. Угленосность казахстанского топлива сравнивают с крупнейшими мировыми месторождениями. В Казахстане на тонну угля приходится 10-12 кубов газа. Компания «Baker Hughes» проводит технико-экономическое обоснование по перспективности добычи газа и его коммерциализации. В этом году планируется пробурить ещё три дополнительные скважины и продолжить работы. Окончательное решение о реализации проекта будет принято после завершения всех геологоразведочных работ и переговоров с потенциальным инвестором во втором квартале 2017 года.

Разведочное бурение пластов Карагандинского угольного бассейна начали по личному поручению Нурсултана Назарбаева. Выбрали Шерубайнуринский участок. По оценкам экспертов, в Карагандинском бассейне на глубине до 1800 метров содержится от 1,0 до 4,0 триллионов кубических метров газа.