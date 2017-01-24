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Переговоры запланированы на февраль
Китайских специалистов пригласят в Карагандинскую область для совместной разведки и добычи угольного метана. Об этом сообщил сегодня генеральный директор АО «КазТрансГаз» Рустам Сулейманов на заседании правительства. «В феврале мы планируем переговоры Министерства энергетики с китайской синьцзянской нефтяной компаний «Гуаньхей» по вопросу создания совместного предприятия с «КазТрансГазом» для реализации проекта разведки и добычи угольного метана», — сказал Рустам Сулейманов, сообщает informburo.kz.
Он напомнил, что уже пробурено восемь скважин и получен первый газ. Угленосность казахстанского топлива сравнивают с крупнейшими мировыми месторождениями. В Казахстане на тонну угля приходится 10-12 кубов газа. Компания «Baker Hughes» проводит технико-экономическое обоснование по перспективности добычи газа и его коммерциализации. В этом году планируется пробурить ещё три дополнительные скважины и продолжить работы. Окончательное решение о реализации проекта будет принято после завершения всех геологоразведочных работ и переговоров с потенциальным инвестором во втором квартале 2017 года.
Разведочное бурение пластов Карагандинского угольного бассейна начали по личному поручению Нурсултана Назарбаева. Выбрали Шерубайнуринский участок. По оценкам экспертов, в Карагандинском бассейне на глубине до 1800 метров содержится от 1,0 до 4,0 триллионов кубических метров газа.
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Заголовок неверный. Метан это конечный продукт, если бы мы его добывали и продавали китайцам это одно, а пригласить их чтобы они добывали это другое.
Правильный заголовок должен звучать так: «Китайцам предложат карагандинские недра»
Гражданин
24 января, 2017 в 15:34
Правильно! Всё отдайте, нам оно зачем? Зачем неандертальцам метан?
Хрупкий орех
24 января, 2017 в 16:23
Совместная разведка и добыча метана с китайцами, это как? Местные важно подписывают договоры, а китайцы делают все остальное и качают метан на свою родину?
Иностранец
24 января, 2017 в 16:36
именно так
Только не понятно куда все подевалось, столько было научных трудов на тему разработки метана из угольных пластов.
китаец
24 января, 2017 в 17:11
китаец, что тут не понятного-то?
В Китае все эти труды, тщательно изучаются китайскими же учёными.
Хрупкий орех
24 января, 2017 в 17:28
Иностранец, а это так, что Казгеологию уже давным давно развалили.
Теперь без иностранцев мы ничего разведать сами не способны.
Заводы горного оборудования мы уже развалили, на очереди сами шахты, через 10 лет, без иностранцев мы и в туалет сходить не сможем.
Хрупкий орех
24 января, 2017 в 17:27