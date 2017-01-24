- Главная
- Спецпроекты
- Афиша
- Обсуждение
- Поздравления
- Блоги
- Объявления
- Конкурсы «НВ»
Сегодня пыталась отыскать здание, куда переехал Энергонадзор, то есть департамент атомного и энергетического надзора и контроля. Ведомство переехало в здание по улице Чкалова, 8. Оно расположено практически в центре Караганды, но отыскать его оказалось непросто. Видимо все дело в поблекшей и заржавевшей табличке. Ее почему-то не заменили. Хотя на соседнем здании, где располагается департамент статистики, висит новенький синий аншлаг с адресом «Чкалова, 10». Почему так?
Соблюдайте правила, принятые на нашем сайте.
Всего на сайте опубликовано 32723 материалов.
Посетители оставили 189439 комментариев.
В среднем по 6 комментариев на материал.
Ну вы как маленькая. Вот закажут таблички, деньгу потратят на это дело, а завтра бац, соберут слушания «уважаемых» людей города и переименуют ул.Чкалова. Ведь Чкалов то кто? Для них никто, какой-то там герой ВОВ. А родни то много у «уважаемых» людей, бизнесменов, надо их имена увековечивать.
Lex
24 января, 2017 в 16:22
До Великой Отечественной Войны Чкалов не дожил. А так, всё правильно.
Это я
24 января, 2017 в 19:09
Вот у них теперь и повод есть. Теперь точно за дело возьмутся.
Да уш!!!
24 января, 2017 в 20:55
Все спи жена)))))))
Караганда
24 января, 2017 в 16:32
Недавно побывал во дворах Юго-Востока. Видел табличка «Улица Советской Конституции». На остановках по улице Ерубаева висят таблички с советскими автобусными маршрутами.
Вадим
24 января, 2017 в 17:44
Это чтобы не забывали, что по Кирова когда-то даже автобусы ходили.)))
Санёк
24 января, 2017 в 20:46
Ну как вы не понимаете? Денег в бюджете на эти таблички нет! Они все ушли на баннеры для универсиады, которые будут использоваться целых несколько часов!
Горожанин
24 января, 2017 в 19:15