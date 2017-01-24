Почему в центре Караганды висят старые таблички?

Сегодня пыталась отыскать здание, куда переехал Энергонадзор, то есть департамент атомного и энергетического надзора и контроля. Ведомство переехало в здание по улице Чкалова, 8. Оно расположено практически в центре Караганды, но отыскать его оказалось непросто. Видимо все дело в поблекшей и заржавевшей табличке. Ее почему-то не заменили. Хотя на соседнем здании, где располагается департамент статистики, висит новенький синий аншлаг с адресом «Чкалова, 10». Почему так?