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Светоотражающие жилеты с рукавами и без рукавов, а также белые перчатки входят в состав форменного обмундирования сотрудников дорожно-патрульной полиции.
Публикация в Интернете новой формы для сотрудников полиции вызвала бурю комментариев в социальных сетях. Как выяснилось, что после отмены жезлов сотрудникам ДПП рекомендовано использовать светоотражающие жилеты с рукавами. Об этом сообщил директор департамента госязыка и информации МВД РК Садубаев, передает BNews.kz.
«Светоотражающие жилеты с рукавами и без рукавов, а также белые перчатки входят в состав форменного обмундирования сотрудников дорожно-патрульной полиции. При этом после отмены использования жезлов подразделениям ДПП было рекомендовано при регулировании дорожного движения в темное время суток использовать светоотражающие жилеты с рукавами», — пояснил директор департамента госязыка и информации МВД РК Садубаев.
«Некоторыми подразделениями будут использованы белые перчатки со светоотражающими элементами, не запрещенные ведомственными нормативными правовыми актами», — отметили в МВД РК.
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Вчера утром на ул.Крылова, возле заправки «Гелиос» полицейский, стоя у обочины останавливал машины. Не знаю, проверял ли документы или видел какие-либо нарушения, но возник вопрос — а имели ли право они это делать? Кто может дать ответ правомерно ли это? На какой номер телефона можно звонить, чтобы пожаловаться на их произвол? Режиме патрулирования подразумевают только движение в потоке? Дело в том, что видел как две(!) патрульные машины стояли возле Сити-мола сразу за перекрестком. Увидев нарушителя, включают маячки и вперед штрафовать. Формально, вроде все по правилам. Рукой то не махали. Как тут быть?
Мистер очевидность
24 января, 2017 в 15:48