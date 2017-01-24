Жизнь после отмены жезлов: Белые перчатки и светоотражающие жилеты

Светоотражающие жилеты с рукавами и без рукавов, а также белые перчатки входят в состав форменного обмундирования сотрудников дорожно-патрульной полиции.

Публикация в Интернете новой формы для сотрудников полиции вызвала бурю комментариев в социальных сетях. Как выяснилось, что после отмены жезлов сотрудникам ДПП рекомендовано использовать светоотражающие жилеты с рукавами. Об этом сообщил директор департамента госязыка и информации МВД РК Садубаев, передает BNews.kz.

«Светоотражающие жилеты с рукавами и без рукавов, а также белые перчатки входят в состав форменного обмундирования сотрудников дорожно-патрульной полиции. При этом после отмены использования жезлов подразделениям ДПП было рекомендовано при регулировании дорожного движения в темное время суток использовать светоотражающие жилеты с рукавами», — пояснил директор департамента госязыка и информации МВД РК Садубаев.