Карагандинцы жалуются на то, что хлеб нового завода весит меньше положенного

В формовой булке не хватает ста граммов

Читательница nv.kz утверждает, что хлеб, который пекут на новом современном заводе Караганды, не соответствует стандартам. В доказательство своих слов она прислала фото, на котором запечатлена булка хлеба на электронных весах. Весы показывают 0,455 граммов. Напомним, что по стандарту, утвержденному государством, одна булка формового хлеба должна весить 550 граммов.

Корреспондент nv.kz попытался связаться с производителем, но сотрудника, отвечающего за качество хлеба нра месте не оказалось.

Напомним, что завод «Сарыарка НАН» открылся в конце прошлого года. завод построили с нуля, и обещали, что хлеб тут будут печь но инновационным, европейским технологиям.