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В формовой булке не хватает ста граммов
Читательница nv.kz утверждает, что хлеб, который пекут на новом современном заводе Караганды, не соответствует стандартам. В доказательство своих слов она прислала фото, на котором запечатлена булка хлеба на электронных весах. Весы показывают 0,455 граммов. Напомним, что по стандарту, утвержденному государством, одна булка формового хлеба должна весить 550 граммов.
Корреспондент nv.kz попытался связаться с производителем, но сотрудника, отвечающего за качество хлеба нра месте не оказалось.
Напомним, что завод «Сарыарка НАН» открылся в конце прошлого года. завод построили с нуля, и обещали, что хлеб тут будут печь но инновационным, европейским технологиям.
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Хлеб плохого качества у них. Никакими инновационным, европейскими технологиями там не пахнет. Утопили орион теперь на очереди хмк. Вот что ресурс административный животворящий делает. Муку только портят
Обыватель
24 января, 2017 в 16:54
Да сейчас в любом супермаркете свои пекарни и хлеб пекут свежий и вкусный!
andrey
24 января, 2017 в 17:15
«хлеб тут будут печь но инновационным, европейским технологиям.»
Может минус 100 грамм — это и есть главная инновация?
Цена-то та же, а это 20%!!!
Хрупкий орех
24 января, 2017 в 17:25