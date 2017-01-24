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В формовой булке не хватает ста граммов
Читательница nv.kz утверждает, что хлеб, который пекут на новом современном заводе Караганды, не соответствует стандартам. В доказательство своих слов она прислала фото, на котором запечатлена булка хлеба на электронных весах. Весы показывают 0,455 граммов. Напомним, что по стандарту, утвержденному государством, одна булка формового хлеба должна весить 550 граммов.
Корреспондент nv.kz попытался связаться с производителем, но сотрудника, отвечающего за качество хлеба нра месте не оказалось.
Напомним, что завод «Сарыарка НАН» открылся в конце прошлого года. завод построили с нуля, и обещали, что хлеб тут будут печь но инновационным, европейским технологиям.
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Хлеб плохого качества у них. Никакими инновационным, европейскими технологиями там не пахнет. Утопили орион теперь на очереди хмк. Вот что ресурс административный животворящий делает. Муку только портят
Обыватель
24 января, 2017 в 16:54
Да сейчас в любом супермаркете свои пекарни и хлеб пекут свежий и вкусный!
andrey
24 января, 2017 в 17:15
Что значит утопили Орион? Сам добровольно продал и в Россию уехал.(колхоз дело добровольное).Вот только кто хозяин нового завода? Догадайтесь с одного раза. Знаменитая фамилия в Казахстане. И сказал барин,что в очереди будут стоять за его хлебом (магазины).
Чукча
24 января, 2017 в 18:47
«хлеб тут будут печь но инновационным, европейским технологиям.»
Может минус 100 грамм — это и есть главная инновация?
Цена-то та же, а это 20%!!!
Хрупкий орех
24 января, 2017 в 17:25
Капитал … избегает шума и брани и отличается боязливой натурой. Это правда, но это ещё не вся правда. Капитал боится отсутствия прибыли или слишком маленькой прибыли, как природа боится пустоты. Но раз имеется в наличии достаточная прибыль, капитал становится смелым. Обеспечьте 10 %, и капитал согласен на всякое применение, при 20 % он становится оживлённым, при 50 % положительно готов сломать себе голову, при 100 % он попирает все человеческие законы, при 300 % нет такого преступления, на которое он не рискнул бы, хотя бы под страхом виселицы. Если шум и брань приносят прибыль, капитал станет способствовать тому и другому. Доказательство: контрабанда и торговля рабами
— Английский публицист XIX века Томас Джозеф Даннинг (1799—1873)
ЯДолгоМолчал
24 января, 2017 в 19:56
Хлеб по вкусовым качествам не очень….один раз купили больше не берем (
Юлек
24 января, 2017 в 18:08
Не будем говорить какой семье принадлежит данный бизнес.
vasya
24 января, 2017 в 18:22
В интернете инфы по этой теме хватает, поговаривают что кому то из братьев Нигматулиных.
Jähr
24 января, 2017 в 21:11
А я Орион в Ёжике купил, вкусный однако, правда не взвешивал.
Санёк
24 января, 2017 в 20:31
Это кто-то покупает?!
Alex
24 января, 2017 в 20:38
Дело пахнет уголовкой, товарищи спецслужбы вопрос к вам, душка хватит с этим разобраться ?!
Jähr
24 января, 2017 в 21:08