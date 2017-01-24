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По их словам студенты соседнего колледжа курят возле детской площадки, а прохожие справляют нужду по углам
Совсем недавно компания «Казахтелеком» предложила бесплатно установить видеокамеры во дворах карагандинцев. Правда, содержать технику будут жильцы дома и за свой счёт. Пока оплату обещают в размере 350 тенге с каждой квартиры. И если кому-то эта сумма кажется завышенной, то жители некоторых домов ждут камеры уже сегодня.
Жители дома по улице Муканова оставили жалобу на блоге акима области. Они недовольны тем, что в их дворе нет освещения, а студенты ближайшего колледжа неподобающе себя ведут.
— На протяжении долгих лет вокруг нашего дома отсутствует уличное освещение. Переулки темные, стоят неизвестные автомобили с затонированными стеклами. А после их отъезда остаются использованные шприцы, пустые бутылки из под алкоголя, использованные средства контрацепции и много мусора. Некоторые прохожие, ни кого не стесняясь, справляют свою нужду, пользуясь все тем же отсутствием освещения,- пишет председатель общедомового комитета.
По его словам, жильцов дома последнее время часто грабят, во дворах вскрывают автомобили, посторонние люди заходят в подъезды. Другая напасть — студенты колледжа «Болашак», который расположен неподалёку. Они курят в неположенном месте, ругаются матом при маленьких детях и выяснят отношения на кулаках.
— Мы просим восстановить освещение во дворах и поставить камеры видеонаблюдения (ЦОУ) вокруг нашего дома!- завершает свою обращение адресант.
Жалобу рассмотрели сотрудники Местной полицейской службы. По их данным в этом дворе за 2016 год зарегистрирована лишь одна квартирная кража, но воры не вскрывали машины и не угоняли авто. Факты правонарушений со стороны студентов полицейские не подтвердили, но на всякий случай провели с ними несколько встреч.
Тем не менее, пока в этом районе выставили пеший патруль (с 17-00 ч. до 00-00 ч.) маршрут которого проходит через дворы.
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А какой дурак сейчас оброщается к полицейским если его машину вскроют или квартиру вынесут
Сейчас если человек грамотный оброщается к смотрящему и украдиное возврощается быстро
Глупый человек пишет заяву в полицию
Результат полиция вычисляет воров конфисковываеь краденное воров отпускает
И в результате на обворованного потом сами полиуейские оказывают давление с требование написать отказное заявление
А еще чаще заявление вовсе не принимают
Был даже такой случай обварованная семья вызвала прлицейских те приехали записали приметы украденного
Потом в кармане сынна обворованных нашли пакетик с порошком и заявили что это 100% наркота и они могут зделать вид что не чего не находили если обварованные не станут писать заяву
vas
24 января, 2017 в 19:04
«В Багдаде все спокойно…» А жители, как всегда, врут и наговаривают на прогрессивную молодежь…
Горожанин
24 января, 2017 в 19:22
интересненько,
а подписи под обращением настоящие?
в смысле эти люди существуют?
Ван
24 января, 2017 в 19:26
А если я не буду платить эти 350тг!?отключает свет )
Телезритель
24 января, 2017 в 19:39
В свете последних новостей Статья должна выйти под категорией » На правах рекламы «
Aregis
24 января, 2017 в 19:58
Это что рекламная компания?!
Пусть полицию вызывают эти наблюдательные жильцы, полицейские за это зп получают, вот пусть и отрабатывают!
Jähr
24 января, 2017 в 21:18