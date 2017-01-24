Жители многоэтажного дома попросили срочно установить камеры во дворе

По их словам студенты соседнего колледжа курят возле детской площадки, а прохожие справляют нужду по углам

Совсем недавно компания «Казахтелеком» предложила бесплатно установить видеокамеры во дворах карагандинцев. Правда, содержать технику будут жильцы дома и за свой счёт. Пока оплату обещают в размере 350 тенге с каждой квартиры. И если кому-то эта сумма кажется завышенной, то жители некоторых домов ждут камеры уже сегодня.

Жители дома по улице Муканова оставили жалобу на блоге акима области. Они недовольны тем, что в их дворе нет освещения, а студенты ближайшего колледжа неподобающе себя ведут.

— На протяжении долгих лет вокруг нашего дома отсутствует уличное освещение. Переулки темные, стоят неизвестные автомобили с затонированными стеклами. А после их отъезда остаются использованные шприцы, пустые бутылки из под алкоголя, использованные средства контрацепции и много мусора. Некоторые прохожие, ни кого не стесняясь, справляют свою нужду, пользуясь все тем же отсутствием освещения,- пишет председатель общедомового комитета.

По его словам, жильцов дома последнее время часто грабят, во дворах вскрывают автомобили, посторонние люди заходят в подъезды. Другая напасть — студенты колледжа «Болашак», который расположен неподалёку. Они курят в неположенном месте, ругаются матом при маленьких детях и выяснят отношения на кулаках.

— Мы просим восстановить освещение во дворах и поставить камеры видеонаблюдения (ЦОУ) вокруг нашего дома!- завершает свою обращение адресант.

Жалобу рассмотрели сотрудники Местной полицейской службы. По их данным в этом дворе за 2016 год зарегистрирована лишь одна квартирная кража, но воры не вскрывали машины и не угоняли авто. Факты правонарушений со стороны студентов полицейские не подтвердили, но на всякий случай провели с ними несколько встреч.

Тем не менее, пока в этом районе выставили пеший патруль (с 17-00 ч. до 00-00 ч.) маршрут которого проходит через дворы.