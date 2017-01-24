Рациональные нормы предусмотрены для разных групп населения.
Министр национальной экономики РК своим приказом от 9 декабря 2016 года утвердил научно обоснованные физиологические нормы потребления продуктов питания, сообщает Zakon.kz.
Так, рациональные среднедушевые нормы потребления продуктов питания предусматривают, что в течение года казахстанец съест 109 кг хлебопродуктов (муку, мука, крупы, бобовые) , овощей и бахчевых – 149 кг, фруктов и ягод – 132 кг, мяса и мясопродуктов — 78,4 кг, рыбы и рыбопродуктов – 14 кг, молока и молочных продуктов – 301 кг, сахара и кондитерских изделий – 33 кг.
Также утверждены рациональные нормы потребления продуктов питания для детей, подростков, пожилых людей, а также занимающихся разной степенью тяжести труда, для некоторых половозрастных групп женского населения.
Минимальные рациональные нормы потребления основных продуктов питания для различных социальных групп населения.
Приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования.
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хлебопродуктов 109 кг по средней цене 200 тг за кг = 21800 тг,
овощей и бахчевых – 149 кг по средней цене 400 за кг = 59600 тг,
фруктов и ягод – 132 кг по средней цене 500 = 66000 тг,
мяса и мясопродуктов — 78,4 кг по средней цене = 101920 тг,
рыбы и рыбопродуктов – 14 кг по средней цене 2000 за кг = 28000,
молока и молочных продуктов – 301 кг по средней цене 500 тг = 150500,
сахара и кондитерских изделий – 33 кг по средней цене 800 тг = 26400.
Итого в год: 21800 + 59600 + 66000 + 101920 + 28000 + 150500 + 26400 = 454220 тг.
Соответственно минимум на продукты в месяц: 454220/12 = 37852 тг. Плюс коммуналка 8000 тг + одежда по минимуму 10000 тг.
Итого прожиточный минимум: 55852 тенге…
Это без лекарств и оплаты медуслуг, обучения детей ещё.
Итого: 55852 — прожиточный минимум…
А у нас официальный прожиточный минимум был в 2016-м году 22 859, вот и как это стыкуется???
Хрупкий орех
24 января, 2017 в 17:41