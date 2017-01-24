Рациональные нормы предусмотрены для разных групп населения.
Министр национальной экономики РК своим приказом от 9 декабря 2016 года утвердил научно обоснованные физиологические нормы потребления продуктов питания, сообщает Zakon.kz.
Так, рациональные среднедушевые нормы потребления продуктов питания предусматривают, что в течение года казахстанец съест 109 кг хлебопродуктов (муку, мука, крупы, бобовые) , овощей и бахчевых – 149 кг, фруктов и ягод – 132 кг, мяса и мясопродуктов — 78,4 кг, рыбы и рыбопродуктов – 14 кг, молока и молочных продуктов – 301 кг, сахара и кондитерских изделий – 33 кг.
Также утверждены рациональные нормы потребления продуктов питания для детей, подростков, пожилых людей, а также занимающихся разной степенью тяжести труда, для некоторых половозрастных групп женского населения.
Минимальные рациональные нормы потребления основных продуктов питания для различных социальных групп населения.
Приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования.
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хлебопродуктов 109 кг по средней цене 200 тг за кг = 21800 тг,
овощей и бахчевых – 149 кг по средней цене 400 за кг = 59600 тг,
фруктов и ягод – 132 кг по средней цене 500 = 66000 тг,
мяса и мясопродуктов — 78,4 кг по средней цене = 101920 тг,
рыбы и рыбопродуктов – 14 кг по средней цене 2000 за кг = 28000,
молока и молочных продуктов – 301 кг по средней цене 500 тг = 150500,
сахара и кондитерских изделий – 33 кг по средней цене 800 тг = 26400.
Итого в год: 21800 + 59600 + 66000 + 101920 + 28000 + 150500 + 26400 = 454220 тг.
Соответственно минимум на продукты в месяц: 454220/12 = 37852 тг. Плюс коммуналка 8000 тг + одежда по минимуму 10000 тг.
Итого прожиточный минимум: 55852 тенге…
Это без лекарств и оплаты медуслуг, обучения детей ещё.
Итого: 55852 — прожиточный минимум…
А у нас официальный прожиточный минимум был в 2016-м году 22 859, вот и как это стыкуется???
Хрупкий орех
24 января, 2017 в 17:41
В цивилизованых странах есть понятья продукты и товары первой не обходимости
Их перечень утвержден много веков назад и по сегоднишний день товары из этого списка выдаются бесплатно
ВО ВСЕХ ЦИВИЛИЗОВАННЫХ СТРАНАХ не работающим и работающим
В Казахстане рабочий строительной медецинсой и оброзовательной системы не могут себе позволить и 35% товаров и продуктов из этого списка
Это очень печально учитывая что обьемы экспорта сырой нефти позволяют большие возможности для реализации соципльных проектов для граждан Казахстана
vas
24 января, 2017 в 18:53
А за это они не в ответе, надо полагать. Сразу вспомнил старый анекдот, обыгранный в сценке Стояновым и Олейниковым:
В тюрьме раздают обед по камерам и осужденный, увидев, что в чашке кроме перловки ничего нет, кричит раздающему:
— А где мясо? Мне положено!
— Ну раз положено — ешь.
— Так ведь не положено!
— Не положено — не ешь.
Дмитрий
24 января, 2017 в 21:00
Только вот министерство экономики не может наказывать за несоблюдение этих норм. Вегетарианцы, допустим, напрочь отказываются есть мясо. А должны 78,4 кг в год. Сталина на них нет..
Александр
24 января, 2017 в 19:32
А из 14 килограммов морепродуктов красной икры сколько?
Санёк
24 января, 2017 в 20:28