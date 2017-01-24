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Все они пошли на организацию эстафеты огня
Руководитель Управления физической культуры, туризма и спорта Наталья Сухорукова озвучила сумму, затраченную на подготовку к Универсиаде. Наша область выделила на это 36 миллионов тенге. Вся сумма ушла на организацию Эстафеты огня, которая пройдет в Темиртау и Караганде 26 января.
На бюджетные деньги заказали форму для факелоносцев, транспорт, баннеры, листовки и афиши, а так же наняли ледовый балет из Омска, который выступит во дворце «Караганды Арена» после того, как туда доставят огонь Универсиады. Стоит отметить, что практически все, что требовалось для организации эстафеты огня, выполнялось предпринимателями карагандинской области.
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36 миллионов!!! За что? А просто так, людей помучить…
Горожанин
24 января, 2017 в 17:04
деньги на ветер…
а могли бы купить 4 хорошые квартиры для нуждающихся, тех кто сводит концы с концами. счастье на всю жизнь.
batman
24 января, 2017 в 17:27