За три дня полицейские задержали 28 нетрезвых водителей

Полицейские подвели итоги оперативного мероприятия

Местная полицейская служба подвела итоги ОМП «Контроль трезвости». Участие в оперативном мероприятии приняли больше 600 сотрудников полиции.

С 19 по 21 января полицейские остановили 28 нетрезвых водителей. Теперь этим автолюбителям грозит лишение прав.

Попутно полицейские выявляли и другие нарушения, которые допускали водители на дорогах. Так 58 водителей превысили скорость, 194 автолюбителя ехали непристегнутыми. 114 человек во время вождения разговаривали по телефону, еще семеро задержанных управляли авто, будучи лишенными прав.

Досталось и пешеходам. За нарушение правил дорожного движения оштрафовали 130 человек.