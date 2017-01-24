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Свою вину бывший педагог не признала
Темиртауский городской суд вынес решение по делу директрисы школы №19. Материалы передали в суд ещё в августе и сегодня было финальное слушание. Шарбат Кожахметову обвинили в превышении служебных полномочия и взяточничестве. Свою вину педагог не признала. Судья же посчитал доказанными все правонарушения и приговорил Шарбат Кожахметову к двум годам ограничения свободы, с конфискацией имущества.
Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.
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