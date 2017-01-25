Карагандинская «Сарыарка» на выезде переиграла «Динамо» Санкт-Петербург

Матч завершился со счетом 4:1.

«Сарыарка» завершила домашнюю серию, поехала на выезд, но все равно продолжает обыгрывать всех подряд. Успех в Санкт-Петербурге стал для карагандинцев восьмым подряд.

Собственно, кто фаворит в этом матче вопросов и не было. Был вопрос в том, сможет ли «Динамо» сопротивляться, и если да, то сколько? Хозяев хватило надолго, но гости все равно взяли свое. Не забили буллит (промазал Анисин), но забили с игры. Пропустили в большинстве, но потом все равно вскрыли Назарова — Ломако сделал дубль, а Анисин все-таки реабилитировался голом. Кроме них у «Сарыарки» отметим Сарварова с 2 (1+1) очками и две передачи Ердакова, сообщает Zakon.kz

— Провели хороший матч, то, что планировали перед игрой, команда выполнила, — заметил после встречи главный тренер «Сарыарки» Вадим Епанчинцев. — Играли строго, забили хорошие голы и победили.

— Чуть разные весовые категории, команды разного уровня исполнительского мастерства, — сказал в свою очередь наставник «Динамо» Леонид Тамбиев. — Что могли ребята, то делали, выполняли. Совершили много бросков, но мастерство, игра в большинстве и такое количество удалений не в нашу пользу. С такой командой как «Сарыарка» так много удаляться нельзя, говорили перед игрой, но ребят где-то захлестывают эмоции. Что же касается в целом игрового задания и самоотдачи — вопросов к ребятам нет. Мы пока не можем обыграть любого соперника за счет мастерства, мы обыгрываем пока за счет работы, у нас рабочая команда. Не надо иллюзий, как есть, так есть.

«Динамо» Санкт-Петербург — «Сарыарка» 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)

Шайбы:

0:1 — 17:10 Сарваров (Ердаков). В равенстве

1:1 — 18:55 Шестаков (Томилин). В меньшинстве

1:2 — 32:28 Ломако (Алишаускас). В равенстве

1:3 — 48:05 Анисин (Ситников, Антоновский). В равенстве

1:4 — 54:37 Ломако (Груздев, Ердаков). В равенстве

Вратари: Назаров — Гелашвили

Штраф: 12:10 (4:2, 6:2, 2:6).