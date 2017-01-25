В пяти областях Казахстана перекрыли дороги из-за метели

Ограничения ввели на трассах республиканского значения Акмолинской, Актюбинской, Карагандинской, Костанайской и Павлодарской областей.

Метель и плохая видимость стали причиной закрытия дорог в нескольких регионах Казахстан, сообщает informburo.kz со ссылкой на пресс-службу «Казахавтодор».

Ограничено движение для всех видов автотранспорта на следующих участках дорог в Акмолинской области:

Жаксы-Есиль-Бузулук км. 0-82, участок от п.Жаксы до п.Бузулук

Жезказган-Петропавловск км. 377-595, участок от границы Костанайской области до границы Северо-Казахстанской области

Костанай-Аулиеколь-Сурган км. 232-260, участок от границы Костанайской области до п.Сурган

Екатеринбург-Алматы км. 856-1006, участок от границы Северо-Казахстанской области до г.Атбасар

Астана-Петропавловск км. 18-230, участок от г.Астана до г.Щучинск

Екатеринбург-Алматы км 1280-1353, участок от г.Астана до границы Карагандинской области

Екатеринбург-Алматы км. 1006-1242, участок от г.Атбасар до г.Астана

Кокшетау-Атбасар км. 4-184

Астана-Ерейментау-Шидерты км. 16-205, участок от г.Астана до границы Павлодарской области

В Актюбинской области по тем же причинам сохраняется ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге Кандыагаш-Эмба-Шалкар-Иргиз км. 92-257, и на участке от г.Эмба до г.Шалкар.

В Карагандинской области перекрыта дорога на участке Жезказган-Петропавловск, км. 136-252, и на участке от с.Улытау до границы Костанайской области.

В Костанайской области движение перекрыто также для всех видов транспорта на автодорогах: Костанай-Аулиеколь-Сурган км. 108-232, на участке от п.Аулиеколь до границы Акмолинской области, на трассе Жезказган-Петропавловск, км. 252-377, и от границы Карагандинской облсти до границы Акмолинской области.

В Павлодарской области закрыты следующие участки дорог:

Омск-Майкапшагай км. 191-397, участок от границы РФ до п.Павлодарское;

Астана-Ерейментау-Шидерты км. 205-259, участок от границы Акмолинской облсти до п.Шидерты

Кызылорда-Павлодар км. 1135-1206, участок от границы Карагандинской области до п.Шидерты.

По данным синоптиков, на территории Казахстана сохранятся сложные метеорологические условия до конца текущей недели. в большинстве областей республики умеренные морозы без осадков. Температура воздуха предполагается местами на 1-2º ниже нормы.