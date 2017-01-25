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Ограничения ввели на трассах республиканского значения Акмолинской, Актюбинской, Карагандинской, Костанайской и Павлодарской областей.
Метель и плохая видимость стали причиной закрытия дорог в нескольких регионах Казахстан, сообщает informburo.kz со ссылкой на пресс-службу «Казахавтодор».
Ограничено движение для всех видов автотранспорта на следующих участках дорог в Акмолинской области:
В Актюбинской области по тем же причинам сохраняется ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге Кандыагаш-Эмба-Шалкар-Иргиз км. 92-257, и на участке от г.Эмба до г.Шалкар.
В Карагандинской области перекрыта дорога на участке Жезказган-Петропавловск, км. 136-252, и на участке от с.Улытау до границы Костанайской области.
В Костанайской области движение перекрыто также для всех видов транспорта на автодорогах: Костанай-Аулиеколь-Сурган км. 108-232, на участке от п.Аулиеколь до границы Акмолинской области, на трассе Жезказган-Петропавловск, км. 252-377, и от границы Карагандинской облсти до границы Акмолинской области.
В Павлодарской области закрыты следующие участки дорог:
По данным синоптиков, на территории Казахстана сохранятся сложные метеорологические условия до конца текущей недели. в большинстве областей республики умеренные морозы без осадков. Температура воздуха предполагается местами на 1-2º ниже нормы.
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