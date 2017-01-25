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Собрано более 36 миллионов тенге
Руководство АО «АрселорМиттал Темиртау» встретилась с родственниками жертв чрезвычайного происшествия в Шахане, сообщает пресс-служба компании. Сотрудники предприятия решили оказать материальную помощь семьям, потерявшим родных и близких при обрушении дома. 12 055 200 тенге пожертвованы работниками компании и дочерних предприятий. 24 644 800 тенге выделяет компания АО «АрселорМиттал Темиртау». Основная сумма пойдет родственникам погибших сотрудников компании, а часть денег – 11 другим пострадавшим семьям.
Виталий Андропов и Василий Галышев, погибшие во время взрыва котла, последние годы трудились на шахтах «АрселорМиттал Темиртау». Из семьи Андроповых выжила только старшая дочь, семилетняя Полина. В угольном департаменте пообещали, что в будущем предприятие оплатит обучение девочки в средних специальных и высших учебных заведениях Казахстана.
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