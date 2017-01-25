Пострадавшие шаханцы получат деньги от «АрселорМиттал Темиртау»

Собрано более 36 миллионов тенге

Руководство АО «АрселорМиттал Темиртау» встретилась с родственниками жертв чрезвычайного происшествия в Шахане, сообщает пресс-служба компании. Сотрудники предприятия решили оказать материальную помощь семьям, потерявшим родных и близких при обрушении дома. 12 055 200 тенге пожертвованы работниками компании и дочерних предприятий. 24 644 800 тенге выделяет компания АО «АрселорМиттал Темиртау». Основная сумма пойдет родственникам погибших сотрудников компании, а часть денег – 11 другим пострадавшим семьям.

Виталий Андропов и Василий Галышев, погибшие во время взрыва котла, последние годы трудились на шахтах «АрселорМиттал Темиртау». Из семьи Андроповых выжила только старшая дочь, семилетняя Полина. В угольном департаменте пообещали, что в будущем предприятие оплатит обучение девочки в средних специальных и высших учебных заведениях Казахстана.