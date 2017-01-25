Новые правила ЕНТ могут лишить вузы Казахстана абитуриентов

Теперь всем выпускникам школ без исключения предстоит сдавать экзамены по четырем обязательным и одному предмету по выбору.

По новым правилам ЕНТ выпускники должны будут решить задания по пяти предметам за три с половиной часа, передает МИА «Казинформ«.

В Павлодаре на разъяснительной встрече с представителями управления и отдела образования в актовом зале областного многопрофильного лицея-интерната школьные учителя высказали свои опасения, что новые правила ЕНТ могут лишить казахстанские вузы абитуриентов.

Теперь всем выпускникам школ без исключения предстоит сдавать экзамены по четырем обязательным и одному предмету по выбору: это письменное эссе по родному языку и литературе, письменные задания по алгебре, устный экзамен по истории Казахстана, казахский/русский язык в зависимости от языка обучения и тестирование по профильному предмету. Затем те, кто собирается поступать в вузы, пройдут ЕНТ по новому формату.

Заместитель руководителя национального центра тестирования МОН РК Канат Пралиев сообщил, что тесты будут включать 120 заданий по пяти предметам. Из них три обязательных и два профильных по выбору. Выпускников ожидают 20 заданий по математической грамотности, 20 по грамотности чтения и 20 по истории Казахстана, а также по 30 заданий по профильным предметам. Для заданий с выбором одного правильного ответа из пяти предложенных присуждается один балл, в остальных случаях 0 баллов. Для заданий с выбором нескольких правильных вариантов ответа из нескольких предложенных за все правильные ответы начисляются два балла, за одну допущенную ошибку один балл, за допущенные две и более ноль баллов. Такой подход дает возможность проверить, насколько хорошо абитуриенты знают конкретную тему, а также препятствует «заучиванию» и угадыванию. Всего будет 120 заданий. Максимальное количество баллов за 120 вопросов — 140, проходной балл — 50. Время тестирования — 3 часа 30 минут. Выпускные экзамены пройдут на базе школ. Оценивать задания будет экзаменационная комиссия, сформированная самой школой.

«Трех с половиной часов для решения пяти предметов очень мало, потому что на два предмета дети тратят два часа. Это просто нереально. Проводился ли эксперимент? Успевали ли 17-18 — летние подростки решить все задания за столь короткое время?», — говорит преподаватель Инновационного Евразийского университета Ермек Абдильмажинов По словам руководителя отдела мониторинга областного управления образования Розы Балтабековой, вопросы по новому формату ЕНТ со стороны родителей и учителей только нарастают. «До сегодняшнего дня не известны темы эссе и не понятно, по каким критериям будут оценивать. А ведь осталось всего три месяца. Я не удивлюсь, если большинство наших выпускников поедут поступать в ближнее и дальнее зарубежье». 11 классы в Казахстане в этом году заканчивают 130 293 человек. Ожидается участие в тестировании 151 206, в том числе 91 206 (70%) выпускников школ и 60 000 выпускников колледжей.