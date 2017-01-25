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«Нас этому обучали два месяца»
Уже завтра огонь Универсиады пронесут по улицам Караганды. О том, что будет, если пламя погаснет, рассказа Рустем Алмаганбетов техник дирекции эстафеты Огня.
— Мы прошли обучение, курс длился два месяца в Алмтаы, — рассказывает он. — Нас учили обращаться с огнем, что делать, если он, вдруг, погаснет. На этот случай у нас есть колба, в которую мы поместим огонь изначально, и от нее будет зажигать факел. Если он погаснет, то у нас есть специальные спички, которые мы сможем зажечь от колбы и перенести огонь в факел.
Кроме того, обучение прошли и те, кто будет транспортировать огонь до Алматы. Их учили в компании «AirAstana». На занятиях сопровождающим рассказывали о том, как пристегивать колбу с огнем к самолетному сидению, как вести себя в полете, и как соблюсти все нормы безопасности.
Напомним. что от из Караганды огонь повезет молодой боксер, участник Олимпийских Игр в Афинах Аблайхан Жусупов
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Специальные спички
Ванина
25 января, 2017 в 16:42
2 месяца учили спички зажигать)))
в Астане уже погас от ветра
Jähr
25 января, 2017 в 17:15
что будет, если погаснет огонь Универсиады? Ну прям пипец будет!!! Язычники!
один из массы
25 января, 2017 в 18:36
Зато как сегодня дорогу чистили, прямо парад спецтехники. Оказывается есть спецтехника в Караганде.)))
Санёк
25 января, 2017 в 19:13
Ну теперь всё золото Универсиады — Наше.
Да уш!!!
25 января, 2017 в 22:05
Что будет, что будет.. Ясно что — великие бедствия обрушатся..
Александр
25 января, 2017 в 23:27