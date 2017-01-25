Карагандинцам рассказали о том, что будет, если погаснет огонь Универсиады

«Нас этому обучали два месяца»

Уже завтра огонь Универсиады пронесут по улицам Караганды. О том, что будет, если пламя погаснет, рассказа Рустем Алмаганбетов техник дирекции эстафеты Огня.

— Мы прошли обучение, курс длился два месяца в Алмтаы, — рассказывает он. — Нас учили обращаться с огнем, что делать, если он, вдруг, погаснет. На этот случай у нас есть колба, в которую мы поместим огонь изначально, и от нее будет зажигать факел. Если он погаснет, то у нас есть специальные спички, которые мы сможем зажечь от колбы и перенести огонь в факел.

Кроме того, обучение прошли и те, кто будет транспортировать огонь до Алматы. Их учили в компании «AirAstana». На занятиях сопровождающим рассказывали о том, как пристегивать колбу с огнем к самолетному сидению, как вести себя в полете, и как соблюсти все нормы безопасности.

Напомним. что от из Караганды огонь повезет молодой боксер, участник Олимпийских Игр в Афинах Аблайхан Жусупов