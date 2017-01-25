Не все карагандинцы будут платить за счетчики тепла

Счета выставят только тем, в чьих домах их устанавливали за счет Фонда развития ЖКХ

Не все карагандинцы будут платить за счетчики тепла. Счета выставят только тем потребителям, в домах которых их ставили с 2015 года и по сегодняшний день. Поскольку деньги на эти приборы учета выделял республиканский Фонд развития ЖКХ.

Сегодня, 25 января, в офисе компании «Теплотранзит Караганда» прошла встреча услугодателя с ветеранами-энергетиками. Им рассказали, как идет кампания по установке счетчиков тепла, и объяснили механизм возврата денег за них. Счет за прибор и его техническое обслуживание включат в единую квитанцию. В нее добавят две новые строки «плата за ОПУ тепла» и «обслуживание ОПУ тепла». Однако эти пункты в квитанциях будут не у всех потребителей. Поскольку платить за теплосчетчики придется только тем, в чьих многоэтажках их ставили с середины 2015 года. Поскольку эти приборы куплены в лизинг за счет республиканского Фонда развития ЖКХ. Всего их 1777. На их приобретение потрачено 1,29 миллиарда тенге.

— Те потребители, в домах которым приборы учета тепла были установлены в 2013-2014 годах, платить не будут, — пояснил генеральный директор ТОО «Теплотранзит Караганда» Серик Балкишев. – Их счетчики куплены за счет нашей тарифной сметы.

Отметим, что в 2013-2014 годах установлено 1173 теплосчетчика в 912 домах Караганды.

С 2015-го по январь 2017 года 1177 приборами учета тепла оснастили 1004. Вот за них теперь придется расплачиваться. Заемные деньги нужно возвращать Фонду развития ЖКХ нужно возвращать в течение четырех лет.