Завтра в Караганде будут раздавать бесплатный чай

Акция будет приурочена к Эстафете Огня

Завтра толпы карагандинцев волею-неволею ринутся на городские улицы встречать факелоносцев, бегущих из Темиртау, с огнем Универсиады. Само-собой, что в январские морозы и метель, разыгравшуюся в последние дни, ждать под открытым небом не очень-то и весело. Понимая все это, аким города обратился к владельцам кафе и ресторанов, расположенных по маршруту следования факелоносцев. Нурлан Аубакиров попросил бизнесменов пускать студентов погреться, справить нужду, и, по возможности, предоставить скидки.

Откликнуться на призыв решили владельцы кофейни TODAY Coffee и кафе TODAY. В этих заведениях завтра будут бесплатно давать чай: черный или зеленый на выбор. Для того, чтобы его получить желательно предоставить студенческий билет, но на крайний случай, хватит и честного слова о том, что вы в самом деле пришли встречать огонь Универсиады.

Получить стакан горячего напитка можно в ЦУМе, на 1-ом этаже, в кофейне Today Coffee, и в торговом доме «Абзал», на первом этаже, рядом с магазином «ТехноДом».