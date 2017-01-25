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Акция будет приурочена к Эстафете Огня
Завтра толпы карагандинцев волею-неволею ринутся на городские улицы встречать факелоносцев, бегущих из Темиртау, с огнем Универсиады. Само-собой, что в январские морозы и метель, разыгравшуюся в последние дни, ждать под открытым небом не очень-то и весело. Понимая все это, аким города обратился к владельцам кафе и ресторанов, расположенных по маршруту следования факелоносцев. Нурлан Аубакиров попросил бизнесменов пускать студентов погреться, справить нужду, и, по возможности, предоставить скидки.
Откликнуться на призыв решили владельцы кофейни TODAY Coffee и кафе TODAY. В этих заведениях завтра будут бесплатно давать чай: черный или зеленый на выбор. Для того, чтобы его получить желательно предоставить студенческий билет, но на крайний случай, хватит и честного слова о том, что вы в самом деле пришли встречать огонь Универсиады.
Получить стакан горячего напитка можно в ЦУМе, на 1-ом этаже, в кофейне Today Coffee, и в торговом доме «Абзал», на первом этаже, рядом с магазином «ТехноДом».
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Приходи в гости, выпьем чаю, поговорим о счастье…
один из массы
25 января, 2017 в 16:47
…справить нужду, и, по возможности,
предоставить скидки.
================
ПрейсКУРАНТ:
1.справление нужды:
1.1 по малой нужде….тенге,
1.2 по БОЛЬШОЙ нужде….тенге.
Пы.НЕ сы= а скидка то сколько???
Пы.НЕ сы= а скидка то сколько???
25 января, 2017 в 17:21
Ты, студентик, выбирай —
Либо писать, либо чай!
Побыстрей определяйся
И иди огонь встречай!
.
25 января, 2017 в 18:59
Мы не знаем середины: у нас или сразу в рыло или «ручку пожалте»»
Источник: Салтыков-Щедрин
Owl
25 января, 2017 в 20:44
«Побыстрей определяйся и иди огонь встречай » Эта строка особенно бьет в рифму,особенно складная…
Одному мне так кажется ???
???
25 января, 2017 в 21:10
а с чего вы решили что рифмуется «определяйся» и «встречай»? В стихосложении много разных приёмов, когда рифмуются три строфы, а промежуточная — только в следующем четверостишии, — это к примеру. А вообще лучший экзаменатор это ухо, если не чувствуется на слух диссонанса, то значит порядок.
А мой бывший ник это чтобы акцент усилить? Так ведь не получится! Я не халтурю даже в ничего не значащих и шуточных мелочах. Внутренний редактор не позволяет
.
25 января, 2017 в 23:29
😄👏🏻
Ванина
25 января, 2017 в 22:37
kupper [65.5K]
более года назад http://www.bolshoyvopros.ru/questions/1859534-iz-kakogo-filma-fraza—hotite-chaju—spasibo-ja-na-sluzhbe-ne-upotrebljaju.html
Фраза
«- Хотите чаю? —
Спасибо, я на службе не употребляю»
прозвучала в фильме режиссера Аллы Суриковой «Будьте моим мужем»
с Андреем Мироновым и Еленой Прокловой в главных ролях.
Фразу произносит милиционер
в исполнении Баадура Цуладзе.
"- Хотите чаю? - Спасибо, я на службе не употреб ляю"
25 января, 2017 в 17:38
«толпы карагандинцев волею-неволею» — конечно же неволею, и вы и все это прекрасно знают, но «улыбаемся и машем»
Бюджетник
25 января, 2017 в 17:39
Улеглась моя былая рана…
Улеглась моя былая рана —
Пьяный бред не гложет сердце мне.
Синими цветами Тегерана
Я лечу их нынче в чайхане.
Сам чайханщик с круглыми плечами,
Чтобы славилась пред русским чайхана,
Угощает меня красным чаем
Вместо крепкой водки и вина.
Угощай, хозяин, да не очень.
Много роз цветет в твоем саду.
Незадаром мне мигнули очи,
Приоткинув черную чадру.
Мы в России девушек весенних
На цепи не держим, как собак,
Поцелуям учимся без денег,
Без кинжальных хитростей и драк.
Ну, а этой за движенья стана,
Что лицом похожа на зарю,
Подарю я шаль из Хороссана
И ковер ширазский подарю.
Наливай, хозяин, крепче чаю, Я тебе вовеки не солгу.
За себя я нынче отвечаю,
За тебя ответить не могу.
И на дверь ты взглядывай не очень,
Все равно калитка есть в саду…
Незадаром мне мигнули очи,
Приоткинув черную чадру.
С. Есенин
Наливай,хозяин,крепче чаю.За себя я нынче отвечаю.С. Есенин
25 января, 2017 в 17:46
«факелоносцев, бегущих из Темиртау»
Смешно. Ага. Все бегут из Темиртау. Даже факельщики. При ясном уме и здравом рассудке никто сюда к «нам» ни за какие коврижки не побежит. Все бегут отсюда.
А по сути снова бардак, беспредел и показуха. Завтра утром в 10 все свободные от работы ГУ-шники будут «радостно» в буран и метель на морозе махать купленными надувными шариками. «А теперь господа, радуйтесь,радуйтесь!!!»
025560
25 января, 2017 в 23:49
Обидно что сегодня никто не вспомнил про Татьянин день», а ведь почти все читатели бывшие студенты! Ну и день рождения Владимира Семёновича Высоцкого.
Да, на сайте то дни каких то лысых ёжиков, то день малиновых пирожков, то ещё какая хрень в виде новости….
один из массы
26 января, 2017 в 00:00