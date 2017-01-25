Уязвимость обнаружили и устранили еще в мае 2016 года. Однако в ноябре Андрею удалось обойти защиту Facebook. Он сразу сообщил об опасности администрации соцсети, через два дня проблему устранили.
Андрей специально для Hi-Tech Mail.Ru рассказал о своей находке:
Награда
Ошибке присвоили статус критической. Андрей получил самое крупное вознаграждение от Facebook — 40 тысяч долларов или 2 млн 400 тысяч рублей. О своей находке Андрей рассказал в личном блоге.
Андрей Леонов также ответил на несколько вопросов Hi-Tech Mail.Ru:
— Сколько времени ушло на поиск уязвимости?
— Честно говоря, сложный вопрос. После того, как я попал на страницу, где был уязвимый скрипт — ну может быть минут двадцать-тридцать на все проверки. Но тот факт, что я вообще туда попал — это случайность. До этого где-то с пару часов проверял другой сервис и уже с него попал на facebook.
— Какие инструменты использовались для поиска?
— Стандарные — браузер, burp suite (прим. редакции — ПО для тестирования безопасности веб-приложений), руки, голову и знания