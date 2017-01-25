Клиника «Гиппократ» бесплатно обследует мигрантов

Пока обнаружен один пациент с открытой формой туберкулёза

Трудовые мигранты по закону не могут получить бесплатную медицинскую помощь. А по данным Минздрава за 2016 год в Казахстане официально работают 30 тысяч 537 иностранцев.

Клиника «Гиппократ» заключила договор с общественным объединением «Умит», и будет обследовать семьи мигрантов, которые возможно больны туберкулёзом. За первые недели января скрининг прошли три десятка иностранных пациентов. Врачи обнаружили один случай открытой формы туберкулёза. Сейчас больной проходит лечение в противотуберкулёзном диспансере.

В перечень обследования на туберкулез входит:

флюорография органов грудной клетки

микроскопия 3х образцов методом Циль-Нильсена (анализ на мокроту)

обзорная рентгенография органов грудной клетки

двукратный осмотр терапевта

При обнаружении болезни пациента госпитализируют и вылечат бесплатно в противотуберкулёзном диспансере.

Стоит обратить внимание на свое здоровье, тем, у кого:

кашель более двух недель

ночная потливость

слабость

потеря веса

повышение температуры

Напоминаем, что туберкулез – это инфекционное заболевание, и передается от больного человека к здоровому по воздуху при кашле,чихании и даже во время разговора.

Обследования проводятся на базе поликлиники «Гиппократ», по адресу Алиханова,35/2 справки по телефону +7(7212)92-02-02.