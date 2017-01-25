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Пока обнаружен один пациент с открытой формой туберкулёза
Трудовые мигранты по закону не могут получить бесплатную медицинскую помощь. А по данным Минздрава за 2016 год в Казахстане официально работают 30 тысяч 537 иностранцев.
Клиника «Гиппократ» заключила договор с общественным объединением «Умит», и будет обследовать семьи мигрантов, которые возможно больны туберкулёзом. За первые недели января скрининг прошли три десятка иностранных пациентов. Врачи обнаружили один случай открытой формы туберкулёза. Сейчас больной проходит лечение в противотуберкулёзном диспансере.
В перечень обследования на туберкулез входит:
При обнаружении болезни пациента госпитализируют и вылечат бесплатно в противотуберкулёзном диспансере.
Стоит обратить внимание на свое здоровье, тем, у кого:
Напоминаем, что туберкулез – это инфекционное заболевание, и передается от больного человека к здоровому по воздуху при кашле,чихании и даже во время разговора.
Обследования проводятся на базе поликлиники «Гиппократ», по адресу Алиханова,35/2 справки по телефону +7(7212)92-02-02.
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Так за чей счёт банкет не понятно? На своих граждан средств не хватает.
Day
25 января, 2017 в 23:03