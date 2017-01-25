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Теперь страна «в состоянии финансовой катастрофы»
Бывший президент Гамбии Яйя Джамме сбежал из страны, прихватив с собой $11,4 млн, составлявших ее бюджет. Теперь Гамбия «в состоянии финансовой катастрофы». Впрочем, все могло быть и хуже: в Гамбию уже вошли войска соседних государств, поддерживающие победившего на выборах 1 декабря прошлого года оппозиционера Адаму Барроу. Кровопролития пока удалось избежать — насчитывающая 800 человек армия страны диктатора защищать отказалась.
Помимо содержимого государственной казны Яйя Джамме вывез в Экваториальную Гвинею несколько дорогих автомобилей и предметы роскоши. Об этом заявил общественности Маи Ахмад Фатти, советник нового лидера государства Адамы Барроу. «Бюджет в буквальном смысле пуст. Это подтвердили сотрудники Министерства финансов и Центрального банка Гамбии»,— сообщил он. Общее количество вывезенного уходящим президентом имущества неизвестно. Яйя Джамме погрузил все в принадлежащий Чаду грузовой самолет и отбыл в Экваториальную Гвинею.
Часть украденного удалось обнаружить в Гвинее, где Яйя Джамме делал остановку по пути в Экваториальную Гвинею. Новые власти Гамбии строго запретили сотрудникам аэропорта страны пропускать на борт любые вещи, оформленные на него или его сторонников.
Яйя Джамме правил страной с 1996 года, пока не проиграл выборы объединенной демократической оппозиции во главе с господином Барроу. Яйя Джамме сначала признал результаты волеизъявления народа, но потом объявил, что выборы были сфальсифицированы, и уходить отказался. Адама Барроу вынужден был бежать в Сенегал, где 19 января и был приведен к присяге в посольстве Гамбии в качестве президента.
Через несколько часов после этого войска Сенегала и Нигерии под эгидой Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) вторглись в Гамбию с намерением сместить Яйю Джамме. Впрочем, кровопролития удалось избежать: уходящий президент поверил гарантиям ООН и ЭКОВАС и покинул страну мирно, правда, оставив ее без денег.
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