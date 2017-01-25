Бывший президент Гамбии покинул страну вместе с бюджетом

Теперь страна «в состоянии финансовой катастрофы»

Бывший президент Гамбии Яйя Джамме сбежал из страны, прихватив с собой $11,4 млн, составлявших ее бюджет. Теперь Гамбия «в состоянии финансовой катастрофы». Впрочем, все могло быть и хуже: в Гамбию уже вошли войска соседних государств, поддерживающие победившего на выборах 1 декабря прошлого года оппозиционера Адаму Барроу. Кровопролития пока удалось избежать — насчитывающая 800 человек армия страны диктатора защищать отказалась.

Помимо содержимого государственной казны Яйя Джамме вывез в Экваториальную Гвинею несколько дорогих автомобилей и предметы роскоши. Об этом заявил общественности Маи Ахмад Фатти, советник нового лидера государства Адамы Барроу. «Бюджет в буквальном смысле пуст. Это подтвердили сотрудники Министерства финансов и Центрального банка Гамбии»,— сообщил он. Общее количество вывезенного уходящим президентом имущества неизвестно. Яйя Джамме погрузил все в принадлежащий Чаду грузовой самолет и отбыл в Экваториальную Гвинею.

Часть украденного удалось обнаружить в Гвинее, где Яйя Джамме делал остановку по пути в Экваториальную Гвинею. Новые власти Гамбии строго запретили сотрудникам аэропорта страны пропускать на борт любые вещи, оформленные на него или его сторонников.

Добиться выдачи украденного у Экваториальной Гвинеи не получится: Яйя Джамме убежал к своему другу Теодоро Обиангу Нгему Мбасого, правящему этой небольшой страной с 1979 года и не намеренному уходить со своего поста. Экваториальная Гвинея не выдает беглецов не только соседним странам, но и Международному уголовному суду.