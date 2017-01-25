В вузах провели повторное комплексное тестирование

Более пяти тысяч студентов теперь зачислены на факультеты официально

Ещё в прошлом году в Минобрнауки заявили о радикальных изменениях ЕНТ. Теперь тестирование можно сдавать в июне, потом платно в августе, и третий раз в январе. Комплексное тестирование зимой могут пройти только те студенты, которые условно были зачислены на факультет казахстанского вуза. У них есть почти четыре месяца дополнительной подготовки. После успешного прохождения порогового балла их, уже официально, зачисляют в университет.

В этом году комплексное тестирование проходило с 19 по 24 января. По итогам зачислены более пяти тысяч абитуриентов. А во время августовского тестирования добились успеха двенадцать тысяч школьников. Ещё двенадцать тысяч студентов перевелись из иностранных вузов в казахстанские, и тоже успешно сдали тест. Так что в МОН результатами довольны.

Чиновники от образования надеются, что теперь школьники будут чаще выбирать местные вузы и не поедут учиться за границу.