Металлурги Темиртау зажгли Огонь Универсиады

Колбу с огнем пронесли по территории комбината лучшие спортсмены-металлурги и передали хранителям Огня.

В Темиртау Карагандинской области на металлургическом комбинате АО «АрселорМиттал Темиртау» был дан старт Эстафете Огня 28-й Всемирной зимней Универсиады, передает МИА «Казинформ».

«Казахстану доверена честь проведения одного из крупнейших и престижнейших спортивных мероприятий мира, а компании «АрселорМиттал Темиртау» зажечь Огонь Универсиады. Желаю всем спортсменам Универсиады сил и побед, а болельщикам и гостям получить незабываемое удовольствие от этого спортивного праздника», — сказал на церемонии директор по ремонтам АО «АрселорМиттал Темиртау» Вадим Басин.

«Огромная честь, что темиртауским металлургам предоставили возможность зажжения Огня Универсиады-2017. Нам приятно внести свой вклад в этот спортивный праздник», — отметил ветеран-металлург Куаныш Омашев.

На доменной печи № 2 Огонь Универсиады зажгли газовщик Алибек Алпыспаев, кандидат в мастера спорта по қазақша күресі и мастер доменной печи Акан Еспотаев, кандидат в мастера спорта по самбо.

Колбу с огнем пронесли по территории комбината лучшие спортсмены-металлурги и передали хранителям Огня. Финальный отрезок пронесла Светлана Гайнутдинова, машинист насосных установок, мастер спорта по волейболу. В это же время в забое шахты имени Тусупа Кузембаева горняки добыли символический уголь. В Карагандинской области церемония зажжения Огня Универсиады проходит путем слияния огня и угля. Оба элемента будут доставлены к общей чаше огня в Ледовый дворец «Караганды Арена», где состоится кульминационное событие.