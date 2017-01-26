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Они будут проходить каждую субботу в пяти частях города
В Караганде возобновляются сельскохозяйственные мини-ярмарки. Первая из них состоится уже в эту субботу, 28 января. Остальные будут проходить еженедельно.
Карагандинцев и гостей города приглашают на сельскохозяйственные мини-ярмарки. Их будут устраивать каждую субботу с 28 января по 11 марта. Места проведения уже привычны горожанам – площади перед торговыми домами «Юбилейный» (в центре города), «ГринМарт» (на Юго-Востоке), «Орталык» (в Пришахтинске), «Феникс» (в Сортировке) и на коммунальном рынке «Гасыр», что находится в Майкудуке. Здесь будут продавать, мясо, молоко, овощи и фрукты по ценам на 15-20 процентов ниже рыночных.
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Да что толку от них, там 80 процентов перекупы……
Кадэ
26 января, 2017 в 11:49
Почему вы так считаете?
Елена Ульянкина
26 января, 2017 в 12:08
«ГринМарт» (на Юго-Востоке)?
Извините,Елена Ульянкина,
это который на АВТОСТАНЦИИ Ю-В?
А то сейчас много чего и
много где открывается-не успеваю…
Пенсионер
Извините, это который на АВТОСТАНЦИИ (Ю-В)?
26 января, 2017 в 13:09