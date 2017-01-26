В Караганде возобновляются мини-ярмарки

Они будут проходить каждую субботу в пяти частях города

В Караганде возобновляются сельскохозяйственные мини-ярмарки. Первая из них состоится уже в эту субботу, 28 января. Остальные будут проходить еженедельно.

Карагандинцев и гостей города приглашают на сельскохозяйственные мини-ярмарки. Их будут устраивать каждую субботу с 28 января по 11 марта. Места проведения уже привычны горожанам – площади перед торговыми домами «Юбилейный» (в центре города), «ГринМарт» (на Юго-Востоке), «Орталык» (в Пришахтинске), «Феникс» (в Сортировке) и на коммунальном рынке «Гасыр», что находится в Майкудуке. Здесь будут продавать, мясо, молоко, овощи и фрукты по ценам на 15-20 процентов ниже рыночных.