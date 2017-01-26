В Карагандинской области отмечена прозрачность проведения госзакупок

Вся проводимая работа формирует положительный имидж государственного служащего и повышает авторитет государственной службы.

В Карагандинской области под председательством первого заместителя акима области Асылбека Дуйсебаева состоялось заседание коллегии управления государственных активов и закупок. Передает Zakon.kz

Акиматом области была проведена системная работа по повышению прозрачности проведения государственных закупок, также дополнительно были направлены предложения в правоохранительные и контролирующие органы с целью исключения человеческого фактора и возможности влияния всех сотрудников занимающихся государственными закупками на итоги конкурса, а также предложения по дальнейшему совершенствованию информационных технологий.

В ходе коллегии эксперты и Палата предпринимателей Карагандинской области отметили прозрачность и открытость государственных закупок, которые достигнуты благодаря внесенным изменениям в Закон «О государственных закупках» и с 1 января 2016 года полностью исключен человеческий фактор, вся конкурсная процедура автоматизирована.

Как подчеркнул Асылбек Дуйсебаев с уверенностью можно сделать вывод о полной прозрачности государственных закупок, проводимых на областном уровне, т.е. отсутствуют какие-либо проявления коррупции при осуществлении конкурсных процедур.

Вся проводимая работа формирует положительный имидж государственного служащего и повышает авторитет государственной службы.

Вместе с тем, как отметил первый заместитель акима области еще остаются вопросы, которые необходимо решить совместно с другими контролирующими органами. Это в первую очередь связано с этапами проектирования, приемки выполненных работ, а также сдачи в эксплуатацию объектов.