- Главная
- Спецпроекты
- Афиша
- Обсуждение
- Поздравления
- Блоги
- Объявления
- Конкурсы «НВ»
Геннадий Головкин занимает четвертую строчку.
Британский сайт Worldboxingnews.net выпустил обновленный рейтинг лучших боксеров мира независимо от весовой категории (pound-for-pound), сообщает Sports.kz.
Первая десятка рейтинга осталась без изменений. Лидером остался Андре Уорд, за ним располагаются Мэнни Пакьяо и Роман Гонсалес. Казахстанец Геннадий Головкин занимает четвертую строчку.
Полностью ТОП-10 выглядит следующим образом:
1. Андре Уорд
2. Мэнни Пакьяо
3. Роман Гонсалес
4. Геннадий Головкин
5. Теренс Кроуфорд
6. Василий Ломаченко
7. Сергей Ковалев
8. Сауль Альварес
9. Гильермо Ригондо
10. Карл Фрэмптон.
Всего на сайте опубликовано 32762 материалов.
Посетители оставили 189657 комментариев.
В среднем по 6 комментариев на материал.