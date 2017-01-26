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На них ответит генеральный директор компании «Теплотранзит Караганда» Серик Балкишев
В Караганде завершается кампания по установке общедомовых счетчиков тепла. С февраля потребителям будут выставлять счета за выкуп приборов и их техническое обслуживание. В этой связи у наших читателей возникает большое количество вопросов к услугодателю. Мы предлагаем посетителям нашего сайта в комментариях оставить вопросы для компании «Теплотранзит Караганда». Сбор вопросов продлится неделю, то есть до 2 февраля 2017 года включительно. После этого на них ответит генеральный директор компании «Теплотранзит Караганда» Серик Балкишев. Его ответы мы опубликуем. Редакция просит читателей быть корректными, оставлять вопросы по существу, указывать свои реальные контактные данные (они не будут опубликованы, но могут быть необходимы для решения проблемы) и писать свою настоящую фамилию и имя. Услугодатель отказывается отвечать на анонимные вопросы.
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Если нет договора на установку счётчика, нет заявления потребителя на работы по установку и обслуживания счётчика, нет заявления и договора на кредит, для приобретения счётчика, то возникает вопрос:
На каком основании может взиматься какая-то там плата за установку и обслуживание счётчика?
Кто просил его устанавливать и обслуживать?
Кто, какой орган устанавливает цены на установку и обслуживание???
Хрупкий орех
26 января, 2017 в 12:04
Демагог как всегда в первых рядах. И как всегда на текст который прочитал ложит с прибором.
Lex
26 января, 2017 в 12:21
Lex, слышал звон, да не знаешь где он. Ты хоть знаешь значение слова «демагог»? Прежде чем использоваться умные слова, для начала загляни в толковый словарь или молчи — будешь умнее выглядеть.
Хрупкий орех
26 января, 2017 в 12:25
Орех, не кати бочку на моего клона))
Lex
26 января, 2017 в 13:27
На ваш вопрос ответа не будет. Услугодатель просил указывать реальную фамилию и имя, а не ник.
Елена Ульянкина
26 января, 2017 в 13:20