Задавайте вопросы о счетчиках тепла

На них ответит генеральный директор компании «Теплотранзит Караганда» Серик Балкишев

В Караганде завершается кампания по установке общедомовых счетчиков тепла. С февраля потребителям будут выставлять счета за выкуп приборов и их техническое обслуживание. В этой связи у наших читателей возникает большое количество вопросов к услугодателю. Мы предлагаем посетителям нашего сайта в комментариях оставить вопросы для компании «Теплотранзит Караганда». Сбор вопросов продлится неделю, то есть до 2 февраля 2017 года включительно. После этого на них ответит генеральный директор компании «Теплотранзит Караганда» Серик Балкишев. Его ответы мы опубликуем. Редакция просит читателей быть корректными, оставлять вопросы по существу, указывать свои реальные контактные данные (они не будут опубликованы, но могут быть необходимы для решения проблемы) и писать свою настоящую фамилию и имя. Услугодатель отказывается отвечать на анонимные вопросы.