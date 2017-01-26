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На них ответит генеральный директор компании «Теплотранзит Караганда» Серик Балкишев
В Караганде завершается кампания по установке общедомовых счетчиков тепла. С февраля потребителям будут выставлять счета за выкуп приборов и их техническое обслуживание. В этой связи у наших читателей возникает большое количество вопросов к услугодателю. Мы предлагаем посетителям нашего сайта в комментариях оставить вопросы для компании «Теплотранзит Караганда». Сбор вопросов продлится неделю, то есть до 2 февраля 2017 года включительно. После этого на них ответит генеральный директор компании «Теплотранзит Караганда» Серик Балкишев. Его ответы мы опубликуем. Редакция просит читателей быть корректными, оставлять вопросы по существу, указывать свои реальные контактные данные (они не будут опубликованы, но могут быть необходимы для решения проблемы) и писать свою настоящую фамилию и имя. Услугодатель отказывается отвечать на анонимные вопросы.
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Если нет договора на установку счётчика, нет заявления потребителя на работы по установку и обслуживания счётчика, нет заявления и договора на кредит, для приобретения счётчика, то возникает вопрос:
На каком основании может взиматься какая-то там плата за установку и обслуживание счётчика?
Кто просил его устанавливать и обслуживать?
Кто, какой орган устанавливает цены на установку и обслуживание???
Хрупкий орех
26 января, 2017 в 12:04
Демагог как всегда в первых рядах. И как всегда на текст который прочитал ложит с прибором.
Lex
26 января, 2017 в 12:21
Lex, слышал звон, да не знаешь где он. Ты хоть знаешь значение слова «демагог»? Прежде чем использоваться умные слова, для начала загляни в толковый словарь или молчи — будешь умнее выглядеть.
Хрупкий орех
26 января, 2017 в 12:25
Орех, не кати бочку на моего клона))
Lex
26 января, 2017 в 13:27
Сам ты клоун
Хрупкий орех
26 января, 2017 в 13:45
Дважды демагог. По сути претензии сказать нечего, понес опять свое бла бла бла
Lex
26 января, 2017 в 13:52
Да я сам демагог ещё тот.
Вообще люблю форум засирать своими пустыми и тупыми репликами.
Lex
26 января, 2017 в 14:29
Я думаю тут использовано одно из прямых значений термина демагог с древнегреческого: «заискивание у народа». Вы же не для Серика Балкишева свои вопросы написали, условия вы же читали, а для посетителей данной страницы, чтобы они вас поддержали и лайков по ходу понаставили. А у вас самомнение повысится. Обычный трюк для политика-демагога.
Жесткий винегрет
26 января, 2017 в 14:11
Я думаю тут использовано одно из прямых значений термина демагог с древнегреческого: «заискивание у народа»
Ну, во-первых, это не значение, а дословный перевод, дословный перевод и значение — вещи разные.
Впрочем, если Вы принимаете значение слова «демагог», как «заискивающий у народа» — то я, вообще ничего плохого в этом не вижу.
Вообще-то, если Вы забыли, чиновники — ЭТО СЛУГИ НАРОДА и как бы, соответственно, они обязаны угождать народу.
А ДЕМОКРАТИЯ — это ВЛАСТЬ НАРОДА, если что. Так что плохого в заискивании у народа-то???
«Вы же не для Серика Балкишева свои вопросы написали»
Разумеется не для него. Задавать вопросы нашим чиновникам и монополистам — дело неблагодарное и пустое.
Вопросы к аудитории, пусть подумает, вот только при чем тут демагогия?
Демагогия — это спор без аргументов или с искажением аргументов.
Я же все аргументы привёл: Договора на обслуживание счётчиков у Теплотранзита нет, заявлений на установку — нет — разве это не факт?
Тогда и возникает вопрос — на каком основании оказывается услуги и на каком основании за неё надо платить?
В каком месте тут демагогия?
Хрупкий орех
26 января, 2017 в 14:27
Как там у классика? «А ты не путай свою личную шерсть с государственной! »
Ну так и вы не путайте свое личное с общественным. Лично вам охота позаискивать перед народом, чтобы он вас обласкал, полюбил, поэтому и настрогали свои вопросы в пустое пространство. Прямое значение слова «демагог» и дословный его перевод, в данном случае они совпадают, у вас налицо. Демагогия у вас спором стала? Собственный толковый словарь изобрели?
Поставить знак равенства между заискиванием и служением это тоже надо быть демагогом 80LvL. Если вы уж такой слуга народа, то поставьте свое имячко под своими вопросами, чтобы он увидел своего героя и что бы ваши вопросы были заданы во благо народа. А иначе вы пустой демагог и может плюс к этому еще и трус.
Жесткий винегрет
26 января, 2017 в 15:06
«Лично вам охота позаискивать перед народом, чтобы он вас обласкал, полюбил, поэтому и настрогали свои вопросы в пустое пространство.»
Ну если лично мне охота «позаискивать перед народом, чтобы он меня обласкал, полюбил», то собственно Вам-то КАКОЕ ДЕЛО до моего личного???
Завидки кусают, да?
«Если вы уж такой слуга народа, то поставьте свое имячко под своими вопросами, чтобы он увидел своего героя и что бы ваши вопросы были заданы во благо народа.»
А что-то я Ваших паспортных данных тут не вижу?
Вы-от за что печётесь, простите? Ваше-то какое дело, есть моё имя или нет??? НУ КАКОЕ ВАМ дело?
Вот Вы и есть демагог, в первую очередь, потому что требуете от меня то, чего САМИ НЕ ДЕЛАЕТЕ!
«А иначе вы пустой демагог и может плюс к этому еще и трус.»
Я смотрю Вы у нас очень КОНКРЕТНЫЙ и смелый, ну так давайте, валяйте, напишите тут свой домашний адрес, телефон, имя и фамилию, покажите пример!
Если Вы этого не сделаете, то значит Вы, ВПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ, сам ДЕМАГОГ И ТРУС!
Хрупкий орех
26 января, 2017 в 15:44
От демагогии плавно сваливаетесь в детский сад? «Сам такой! Сам сделай!» Похнычте еще для большей убедительности.
Мое дело вывести вас на чистую воду. Показать ваше нутро, с запахом не благоухающим. В принципе чего я и достиг. Паспортные данные не я у вас просил, а Елена. Я вам только напомнил. А вы пошли по первой заповеди труса «валить все с больной головы на здоровую».
Жесткий винегрет
26 января, 2017 в 16:15
«Мое дело вывести вас на чистую воду.»
Ну вот, Жесткий винегрет, Вы и подписались под Вашим признанием, что Вы демагог.
Ваше дело развести демагогию, в ответ на серьёзное правонарушение:
Попытку монополиста навязать услуги без договора. На это, Вы очевидно и работаете.
Хрупкий орех
26 января, 2017 в 16:28
Ой да, демагоги всех на чистую воду выводят
И чего их так не любят?!
Жесткий винегрет
26 января, 2017 в 16:49
На ваш вопрос ответа не будет. Услугодатель просил указывать реальную фамилию и имя, а не ник.
Елена Ульянкина
26 января, 2017 в 13:20
А я вопросы не для них задавал. Перед людьми охота покрасоваться просто.
Хрупкий орех
26 января, 2017 в 13:46
Да это всё я за Ореха и пишу, потому что мне делать нечего.
Если увидете, что от имени Ореха чушь написана — имейте ввиду — это я — Lex — писал.
Lex
26 января, 2017 в 14:33
А если от имени Lexa какую глупость прочитаете, то имейте в виду, это я
Хрупкий орех
26 января, 2017 в 15:12
Елена, какой смысл задавать «услугодателю» вопросы, если всё уже решено?
Укажи хоть 100 реальных фамилий — никакого внятного ответа всё равно не будет, это же ежу понятно.
А по факту — платить не собираюсь, пусть подадут на меня в суд и приложат договор по которому я обязался им платить.
Хрупкий орех
26 января, 2017 в 14:32
Какие мы грозные
По факту…
Классно болтать про факты которые никто не проверит. Это не демагогия?
Подозреваю такое «по факту» только на этой странице будет, а в жизни будут совсем другие факты, платить будете да помалкивать.
Жесткий винегрет
26 января, 2017 в 15:19
Жесткий винегрет, проверить может любой — у кого есть договор на обслуживание и установку счётчика?
Вот у Вас есть?
Нет договора — нет услуги — нет обязанности платить — это уже законодательство.
Лично я платить не буду.
Хрупкий орех
26 января, 2017 в 15:46
Верю, ой верю!
Жесткий винегрет
26 января, 2017 в 16:17
Тут вопрос ,шире «Теплотранзит Караганда» , 100%государственная структура,ставит счетчики ,и собирает по ним данные,что бы 100%частное ТОО «ҚарағандыЖылуСбыт»,с нас брало деньги,за услугу которая им покупается у «Энергоцентра» само тепло и транспортировки этого тепла в виде горячей воды «Теплотранзит Караганда» к нам потребителям и не слабо на этом наваривается, но почему то «Теплотранзит Караганда» ,было всегда в убытках а ТОО «ҚарағандыЖылуСбыт» ,которая непонятно ,что и чья в наваре!
andrey
26 января, 2017 в 16:07
Как это, не понятно чья? Генерация, транспортировка и продажа — это все Казахстанские Коммунальные Системы. Их сайт: http://kus.kz Владелец со 100% долей участия — Динмухамет Идрисов. Вот информация с форбса: https://forbes.kz/ranking/object/82 Вся информация — открытая. Ничего не скрывается.
Kote
26 января, 2017 в 16:32
Изменения касаются только многоквартирных домов? А что касается частных домов?
Станков Андрей
26 января, 2017 в 13:35
Здравствуйте, Андрей! По этому поводу я готовлю статью. Она будет опубликована в ближайшие дни
Елена Ульянкина
26 января, 2017 в 16:19
Мы живем в частном секторе, дом новый — живем второй год, с горем пополам получили центральное отопление(раньше в старом была теплоценталь), сколько нам стоило материальных и нечеловеческих сил подключится к системе отпления «Тпплотранзита» даже говорить не буду….Пришлось идти на все требования «Теплотранзита» и подписать гарантийное письмо на год об отсрочке установки Прибоа Учета Тепла стоймостью 220 000 тнг(до девальвации) — затем обещали самим его установить, вернее оплатить установку, установить интернет модем с антеной и подписатся в его полном обслуживании с затратами на ремонт и оплату ежемесячного обслуживания. Нам думаетсмя — это неправомерно, если в домах общего пользования установкой занимается «Теплотранзит» и затраты расписываются на всех и на года-то мы частники должны все затраты нести сразу и самим в дальнейщем нести все затраты по ремонту и обслуживанию, что практически не возможно для мало обеспеченных инвалидов и пенсионеров-коими мы являемся. Интернет, модем и сам Прибор учета — это все передовые технологии…., но сейчас в эпоху кризиса можно было бы устроить альтернативу-право выбора: вместо Прибора учета дополнительно установить на элеваторе несколько ограничитильных сопол, пусть давление будет минимальным и все вопросы будут сняты, мы уверены в своем доме — он очень теплый(пенополистерол, минвата, стены 80см, окна удерживающие тепло — мы уже сделали для «Теплотранзита» все что б они не теряли лишнее тепло, так зачем еще Прибор учета(счетчик)….
В этом же доме «Караганда Жарык» установил эл.счетчик-очень приятная процедура — по акции бесплатно с модемом, без каких проблем — сами снимают показания, сами обслуживают, мы его даже не видим-он установлен в ТП и ни каких сборов(хотя может мы и не знаем)-плотим по выставленным счетам-прелесть.
Мирас Флоресов
26 января, 2017 в 21:17
Повторю свой вопрос — куда конкретно обращаться, если счетчик установлен, а начисление идет по площади? Адрес, телефон?
P.S. Имя и адрес здесь указывать не буду, они их узнают, когда я обращусь по запрашиваемым координатам.
Горожанин
26 января, 2017 в 13:53
Если не будет имени и фамилии, то не будет и ответа
Елена Ульянкина
26 января, 2017 в 16:18
Чета я им сколько вопросов на ватцап скинул еще не наодин не ответили, а забыл на один ответили что копию договора опубликуют в СМИ сегодня пошло в киоск и ненашол автор посматрю в ярмарке зато 3 заявы антимонопольщикам отправил по их ответу потом решим или в суд или в прокуратуру
Юра
26 января, 2017 в 14:51
Укажите, укажите ваши фамилию. В противном случе ответа на ваш вопрос не будет
Елена Ульянкина
26 января, 2017 в 16:23
Кто является производителем этих счетчиков?
Кто является продавцом счетчиков?
кто является покупателем ваших счетчиков?
Ирина
26 января, 2017 в 15:07
Ирина, у вас хорошие вопросы. Но услугодатель просит указать Фамилию и имя. Без них он отвечать не будет
Елена Ульянкина
26 января, 2017 в 16:20
Данилова Ирина
Ирина
26 января, 2017 в 20:09
1) В соответствии с п.10 ч.1 ст5. Закона «О естественных монополиях», субъекту естественной монополии запрещается: признавать коммерческой тайной информацию, о затратах на приобретение и установку приборов учета регулируемых коммунальных услуг и механизме взимания платы, приобретении и установке приборов учета регулируемых коммунальных услуг.
Соответственно предоставьте информацию о затратах по установке, в том числе о стоимости счетчика, при установке счетчика в стандартную хрущёвку (80-ти квартирный дом).
Либо укажите конкретный пример стоимости установки прибора учета в конкретную хрущёвку (80-ти квартирный дом)
2) При закупке приборов учета, проводится ли Вашей компанией «Теплотранзит Караганда» тендер?
3) Опубликуйте пожалуйста стандартный текст договора при установке потребителям приборов учета.
4)В соответствии с п.15 Приказа от 7.08.2006 года № 192-ОД, об утверждении правил согласования размера и механизма
взимания платы за приобретение и установку приборов
учета регулируемых коммунальных услуг (товаров, работ)
Прибор учета регулируемых коммунальных услуг (товаров, работ) переходит в собственность потребителя после оплаты потребителем Субъекту всей стоимости приобретения и установки данного прибора учета регулируемых коммунальных услуг (товаров, работ).
К примеру я проживал в доме оборудованном прибором учета, с момента его установки и до полной выплаты стоимости за прибор учета.
После этого, я продал квартиру и переехал жить в другое место. Соответственно, что будет с моими деньгами оплаченными за прибор учета? Какова процедура передачи в собственность прибора учета? Т.е. при передаче за каждым из собственников будет определена его доля?
Александр Первый
26 января, 2017 в 15:09
Александр Первый, там, в правилах «согласования размера и механизма
взимания платы за приобретение и установку приборов
учета регулируемых коммунальных услуг (товаров, работ)» есть самое главное:
» 14. Субъект приобретает и устанавливает потребителю прибор учета регулируемых коммунальных услуг (товаров, работ) в соответствии с договором, заключенным с потребителем.
»
ГДЕ ДОГОВОР???
Хрупкий орех
26 января, 2017 в 15:51
Закон Республики Казахстан от 9 июля 1998 года № 272-I
О естественных монополиях
»
Статья 7. Обязанности субъекта естественной монополии
Субъект естественной монополии обязан:
9) приобретать и устанавливать потребителям приборы учета регулируемых коммунальных услуг (товаров, работ) в соответствии с договорами, заключенными с потребителями;
»
Опять же, где договор на установку?
далее:
«Статья 6. Права субъекта естественной монополии:
1-4) взимать с потребителей плату за приобретение и установку приборов учета регулируемых коммунальных услуг, согласованную с уполномоченным органом;
»
Тут речь только про ПРИОБРЕТЕНИЕ и УСТАНОВКУ, про плату за ОБСЛУЖИВАНИЕ приборов учёта тут ничего не сказано!
Хрупкий орех
26 января, 2017 в 16:02
Читаем публичный договор «КарагандыЖылуСбыт»
Чёрным по белому написано:
«4. Учет Товара
…
В случае приобретения и установки приборов учета Поставщиком, Потребитель заключает с ним соответствующий договор на приобретение и установку прибора учета Товара в порядке, предусмотренном действующим законодательством Республики Казахстан о естественных монополиях и регулируемых рынках.
»
Итак, установка счётчика и его обслуживание НЕ ВХОДИТ в публичный договор с КарагандыЖылуСбыт для этого должен быть ОТДЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР!
КТО ЕГО ЗАКЛЮЧАЛ???
Хрупкий орех
26 января, 2017 в 16:07
Вот адрес публичного договора на сайте КарагандаЖылуСбыт.
https://kzs.kz/ru/individual/public_contract_ht
Любой может убедиться, что для установки прибора учета и взимания платы, должен заключаться ОТДЕЛЬНЫЙ договор.
Хрупкий орех
26 января, 2017 в 16:09
Получается .что так как услугой по передаче тепла от «Теплотранзит Караганда» пользуется монопольно ТОО «ҚарағандыЖылуСбыт»,оно и должно за свои средства платить за счетчики ,а средства оно уже получило с прибыли ,поставляя ,услугодателям то есть всем потребителям уже услугу по теплоснабжению и горячую воду!
Согласитесь ни у одного потребителя Караганды нет договора с«Теплотранзит Караганда»,такой договор есть только у ТОО «ҚарағандыЖылуСбыт»!
andrey
26 января, 2017 в 16:19
andrey, о чём и речь!
Простые потребители не заключали никакого договора с «Теплотранзит Караганда»!
У нас публичный договор с «ҚарағандыЖылуСбыт» и точка! Причем это договор только на электричество, горячую воду и отопление!
Договор на счётчики должен быть отдельным!
И только после договора можно говорить про оплату какую-то.
Хрупкий орех
26 января, 2017 в 17:20
Вы мне счета выставили. получается я ОПУ купил в рассрочку???
Ерлан
26 января, 2017 в 15:09
Ерлан, услугодатель просит указать не только ваше имя, но и фамилию. Без этого он отвечать не будет
Елена Ульянкина
26 января, 2017 в 16:21
Елена Ульянкина, это называется «искать причину», что бы не отвечать.
Понятно, что отвечать внятно на вопросы монополист не будет, а какие он найдёт для этого причины — не существенно.
Хрупкий орех
26 января, 2017 в 16:25
«Трус всегда найдет оправдание своей трусости» ©
Жесткий винегрет
26 января, 2017 в 16:46
Раздался робкий голос из кустов.
Хрупкий орех
26 января, 2017 в 17:44
Можно ли установить в квартире приборы учета тепла если позволяет внутренная разводка теплоснабжения и как можно будет получать разрешения
Нурлан
26 января, 2017 в 15:16
Нурлан, Серик Балкишев просит указать не только ваше имя, но и фамилию. Без этого он отвечать не будет
Елена Ульянкина
26 января, 2017 в 16:22
Может прокурору потом будет отвечать?
Хрупкий орех
26 января, 2017 в 16:32
К прокурору это вам надо, с вашими сказками, легендами и тостами… В шестую палату, где Наполеон.
Жесткий винегрет
26 января, 2017 в 17:03
Жесткий винегрет, я смотрю Вы в этой палате уже всех хорошо знаете, познакомиться успели…
Хрупкий орех
26 января, 2017 в 17:10
А как докторам своих пациентов не знать? Вот и с вами познакомимся.
Жесткий винегрет
26 января, 2017 в 17:17
Жесткий винегрет, а, так Вы дохтур!
Ну да, ну да, Вы видимо из тех, что пациентов крутят… Через интернет диагнозы ставите, лечите по аватару…
ну-ну, ну-ну…
Хрупкий орех
26 января, 2017 в 17:44
Народ, вот читаешь тут часто комментарии в статьях и постоянно пишут журналистам: «вы там выясните» «вы там разберитесь» «а как же это» » а как же то» «вы такие сякие разобраться ни в чем не можете». Короче переживает масса людей и хочет научить журналистов быть не только журналистами, но и правозащитниками и следователями и юристами и строителями и теплотехниками и т.д. и т.п.
А когда дают реальный шанс задать лично реальные вопросы реально ответственному лицу. Проявить так сказать свою гражданскую позицию и показать пример тем самым «недожурналистам» и воочию проверить это самое реально ответственное лицо на вшивость. То в комментах один пшик и больше ничего. В принципе некоторые тут писали что кроме людей-пшик в комментах обычно никто не отмечается. Выходит так оно и есть?
Жесткий винегрет
26 января, 2017 в 16:28
«А когда дают реальный шанс задать лично реальные вопросы реально ответственному лицу.»
Такой большой, а в сказки веришь!
Если бы реальное лицо хотело отвечать на вопросы, оно бы не ставило условия, типа на такие отвечаю, на такие не отвечаю — бред.
Не надо никаких вопросов, просто не платить и всё, нет у них правовых оснований брать деньги и они это знают.
Хрупкий орех
26 января, 2017 в 17:09
Анонимы у нас тон задавали в ваши любимые Сталинские времена. Сейчас же провозглашается демократия, равенство в общении и гласность? Или нет? Или все всё еще трясутся? А вдруг монополист от отопления отключит или его работники по голове настучат за «неправильный» вопрос?
Жесткий винегрет
26 января, 2017 в 17:24
нам жителям микрорайона Шахтерский, дома 14, 114, 115, 120 приходят уведомления о необходимости установки новых счетчиков электроэнергии за свой счет. кому-то из нас пришло уведомление, а части жильцов не приходит.. знаю не совсем по теме мой вопрос, но может по этому поводу тоже соответствующий услугодатель даст пояснение..
Ерлан Утебеков
26 января, 2017 в 17:02
Ерлан, счетчики электроэнергии — это компетенция компании «Караганды Жарык». А у нас спикер — руководитель ТОО «Теплотранзит Караганда». У вас есть вопрос по счетчикам тепла?
Елена Ульянкина
26 января, 2017 в 17:59
Здравствуйте. Серова Нина майкудук улКузембаева д 87. Установили счетчик тепла, без собрания и оповещения. Просто приехали и установили. Теперь вопрос- из 18квартир несколько пользуются горячей водой из системы. Остальные пользуются титаном. Дом трехподьездный, углом. Подача тепла в средний угловой подьезд. В левом крыле открыты все окна, в правом включены обогреватели. Как производится расчет тепла? Почему я, замерзая, оплачиваю как и первый подъезд? Есть разница 28градусов и 14-18?увижу ли я её в квитанции?
Нина
26 января, 2017 в 18:28